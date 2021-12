Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono pronti alle nozze: ecco quando si terranno

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli sono pronti a sposarsi: ecco quando si terranno le nozze, i dettagli e le curiosità

Una coppia nata sotto i riflettori della casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello Vip nella scorsa edizione che ancora oggi riesce ad illuminare i riflettori del mondo dello spettacolo: stiamo parlando della coppia Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli. La donna conosciuta per essere una modella, una conduttrice ed ex partecipante al concorso di bellezza Miss Italia e lui noto per essere stato uno dei velini della trasmissione ideata da Antonio Ricci, Striscia la notizia. Tra i due è scoppiato l’amore nella casa più spiata d’Italia, dopo che Pierpaolo aveva avuto un flirt con Elisabetta Gregoaraci.

La ragazza ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie al concorso di bellezza più importante d’Italia, dimostrando di avere enorme talento per la conduzione tanto da affiancare, nel 2015, Simona Ventura a nella conduzione del talent show calcistico Leyton Orient, in onda su Agon Channel, partecipando alla quarta edizione di Pechino Express insieme a sua mamma e classificandosi al terzo posto.

Al centro dei riflettori per aver partecipato alla Mostra del Festival del cinema di Venezia con un vestito arancione dallo spacco vertiginoso ricevendo molte critiche, ma ella si è difesa affermando che fosse una creazione di un suo caro amico. Ad appoggiare la bella Giuly è stata Kim Kardashian che si è schierata dalla sua parte per il coraggio che ha avuto nel mostrarsi abile ai commenti negativi.

Invece, Pierpaolo Petrelli è noto al pubblico per essere stato il velino di Striscia la notizia e, successivamente uno dei corteggiatori nel programma Uomini e Donne. Famosa è la sua relazione con la bellissima e dolce Ariadna Romero, con la quale ha avuto il figlio Leonardo.

In un’intervista nel programma di Gaia Zorzi, è stato chiesto ai due ex gieffini se si conoscevano già da prima della casa del Gf Vip e loro hanno risposto di no affermando: “Quando siamo usciti dalla Casa ci siamo scambiati i numeri Dopo che gliel’ho dato lei mi ha fatto uno squillo. Ero salvato ‘Pierpaolo Velino’. Io invece l’avevo salvata ‘Giulia Milano’, anzi ‘Giulia Milano 1’, perché c’era già ‘Giulia Milano 2’, ‘Giulia Milano 3′.. E’ una burla, sto giocando! ha affermato Pierpaolo. Giulia, successivamente, ha rettificato affermando: “Ci siamo conosciuti nel 2014 ad un evento, non lo avevo memorizzato ‘Pierpaolo Velino’, ma semplicemente ‘Velino Moro’, quando non conosco i nomi metto le associazioni, tipo lavoro e la città“.

Nel corso di un’intervista, Giulia e Pierpaolo hanno svelato come procede la loro relazione svelando che nel 2023 succederà qualcosa di importante.

La rivelazione della coppia

La storia d’amore nata nella casa del Grande Fratello Vip della scorsa edizione tra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi prosegue a gonfie vele e i due hanno fatto una rivelazione che ha lasciato i fan senza parole.

Proprio l’ex gieffino ha affermato: “Sono proiettato verso il matrimonio, penso che il nostro legame crescerà ancora di più con il tempo, nel 2023 succederà qualcosa di importante” e Giulia Salemi ha poi aggiunto: “Non mi sbilancio per scaramanzia, ma è uno dei miei sogni. Se non mi sposo con lui non mi sposo con nessuno“.