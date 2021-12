Mara Venier, il dolore per la perdita della persona cara: “Sei nel mio cuore”

Grande tristezza per Mara Venier. La conduttrice televisiva addolorata dalla scomparsa del caro amico e collega lo ricorda così in occasione dello speciale Telethon su Rai 1.

Mara Venier è una conduttrice ed opinionista televisiva, ex attrice, nata a Venezia nel 1950. Oggi ha 71 anni d’età e conduce Domenica In, il varietà in onda tutte le domeniche su Rai 1; in occasione delle festività natalizie presenterà anche la maratona di beneficenza per Telethon, sempre sul primo canale.

Mara Venier ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come attrice, tra la fine degli anni ’70 e per tutti gli anni ’80, collaborando con numerosi registi italiani e raggiungendo una certa notorietà a livello nazionale. Successivamente inizia a lavorare in televisione come conduttrice e oggi è probabilmente una delle presentatrici più importanti e famose della tv italiana.

Dopo una breve parentesi in Mediaset, dove ha lavorato come giudice nel talent-show “Tu sì que vales”, è ritornata in Rai si è affermata come volto di riferimento del servizio pubblico, al punto che le ultime indiscrezioni parlano di una sua possibile conduzione di Sanremo nel 2023. Per il momento si tratta solo di voci.

Nel frattempo la Venier sta preparando “Festa di Natale – Una serata per Telethon“, il galà di apertura della tradizionale maratona di beneficenza, che condurrà insieme a Paolo Belli con ospiti Paolo Conticini e Stefano De Martino. Inevitabile, allora, ripensare all’amico e collega Fabrizio Frizzi.

Mara Venier ricorda l’amico e collega Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi è un ex conduttore televisivo scomparso il 6 luglio del 2018 per le conseguenze di un ictus. Nessuno in Rai ha dimenticato Frizzi, al punto che gli sono stati intitolati anche gli studi televisivi di via Romagnoli a Roma: fu proprio lui a volere Mara Venier alla maratona Telethon per la prima volta.

La conduttrice ha ricordato Fabrizio Frizzi con un messaggio su Instagram: “Caro Fabrizio, domani presenterò la grande serata di Telethon e tu non ci sarai…“. In effetti Frizzi è stato un volto simbolo per Telethon e la Venier su questo ha le idee chiare: “Telethon sei tu!“.

“Tu mi hai voluto accanto cinque anni fa, era l’11 dicembre 2016. Ti penso amico mio, sei nel mio cuore“. Un messaggio sincero e commosso, a circa tre anni e mezzo dalla morte inaspettata di uno dei conduttori più amati della televisione italiana, da tutti ricordato per il suo garbo, la sua gentilezza e la sua simpatia.