Fabrizio Corona, la confessione piccante su Ilary Blasi: la conduttrice gli ha inviato foto hot | Il retroscena

Fabrizio Corona fa una confessione piccante sulla conduttrice Ilary Blasi: ecco di cosa si tratta, i dettagli della vicenda

Uno dei personaggi del mondo dello spettacolo che il pubblico definisce il Re dei paparazzi per eccellenza, volto indiscusso di alcune trasmissioni televisive e conosciuto anche per essere stato al centro di diversi processi giudiziari in quanto nel 2015 è stato condannato a 13 anni e 2 mesi per reati continuati è Fabrizio Corona. Egli, molto affascinante e sexy ha avuto diversi flirt con diverse donne del mondo dello spettacolo fra cui Belen Rodriguez, l’ex moglie Nina Moric con cui ha avuto l’unico figlio Carlos e Asia Argento.

I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo gli ha cominciati a muovere nel lontano 1998, quando ha conosciuto Lele Mora manager dei vip con cui ha cominciato a lavorare tanto che, colui che gli ha dato la notorietà in una recente intervista ha affermato di aver avuto una relazione sentimentale con Corona smentita immediatamente dall’uomo. Nel dettaglio Lele Mora avrebbe affermato: “ebbi una relazione con Corona, spesi per lui circa 2 milioni di euro. (…) Gli ho comprato 8 autovetture a partire da una Audi cabriolet per arrivare alla Bentley Continental. Anche l’appartamento a Milano in via De Cristoforis gliel’ho comprato io”. A tali dichiarazioni la smentita di Corona è stata immediata: “Non c’è stato mai nulla tra me e lui. Io bisessuale? Ma se lo fossi stato sarei andato un uomo più carino”.

Spesso al centro del gossip per le sue passate relazioni con le donne più belle del mondo dello spettacolo fra cui la modella Nina Moric, con cui Fabrizio è stato legato per molti anni e da cui ha avuto un figlio Carlos. I due hanno un rapporto speciale e il ragazzo ha sofferto molto per la distanza e le continue sofferenze causate da diversi litigi dei genitori. Finalmente, pare che sia tornato il sereno nella famiglia di Carlos, tanto che il ragazzo ha pubblicato una foto ai suoi 18 anni affermando: “La mia splendida famiglia riunita. Il regalo più bello per i miei 18 anni”.

Un’altra donna con cui Fabrizio ha avuto una relazione che ha fatto chiacchierare molto è quella con Belen Rodriguez, la showgirl argentina dal 2009 al 2012, una relazione molto forte e passionale tanto che egli ha affermato che la donna gli ha cambiato la vita: “Belen è l’unica donna che è riuscita a cambiarmi: non l’ho mai tradita. Nina invece sì!”. In alcune interviste ha rivelato che se Belen ha raggiunto il successo che ha oggi è merito suo, poiché a quei tempi non era molto conosciuta.

Tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi non corre buon sangue e il pubblico conosce bene questa vicenda proprio per una discussione avvenuta in diretta al Grande Fratello Vip di qualche tempo fa. Ma le dichiarazioni dell’uomo contro la bella Ilary non sono terminate.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona su Ilary Blasi

Fabrizio Corona torna ad essere ospite dopo molto tempo di una trasmissione televisiva, Peppy Night Fest, lo show condotto da Peppe Iodice su Canale 21, emittente locale napoletana. In pochi attimi presente in studio fa una battuta su Ilary Blasi in quanto arriva sul palco un oggetto di scena, una scamorza e Fabrizio afferma che quella è la scamorza di Ilary Blasi.

Durante la trasmissione si lascia andare ad alcuni pettegolezzi su alcuni personaggi dello spettacolo fra cui Ilary: “La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere. Questi personaggi li ho inventati tutti io. La Gregoraci? L’ho fatta fidanzare io con Briatore. Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude“.