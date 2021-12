Festival di Sanremo, Amadeus non perde le speranze: ancora in bilico la presenza di Fiorello

Per il Festival di Sanremo 2022 la presenza di Fiorello è ancora in bilico ma Amadeus non molla: ecco i dettagli

Uno dei conduttori che con la sua professionalità ha cambiato la televisione italiana e ha dato vita a due Festival di Sanremo molto difficili soprattutto per quello che sta accadendo nel mondo per la pandemia da Covid-19 portando al successo massimo insieme al compagno Fiorello il palco dell’Ariston è stato il grande Amadeus. Egli, per due edizioni è stato il direttore artistico del Festival della canzone italiana e lo sarà anche quest’anno per l’edizione che andrà in onda dal 1 al 5 Febbraio 2022. Nel precedente anno, grazie alla sua scelta più che vincente i Maneskin hanno vinto il loro primo Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest con il brano Zitti e Buoni.

Più e più volte, il direttore Rai Stefano Coletta si è complimentato con Amadeus e il suo amico e collega Fiorello per aver reso speciale un Festival che per la prima volta in tutta la storia non ha avuto il pubblico per via della situazione pandemica che vige e vigeva nel mondo, portando comunque degli ottimi risultati in termini di share (intorno al 53,6%).

La vittoria dei Maneskin con il loro brano Zitti e Buoni ha portato una ventata di freschezza ad un Sanremo che veniva presentato quasi sempre nello stesso modo in maniera statica e questa vittoria ha provocato anche un cambiamento nei cuori di tanta gente che lo ama particolarmente. Proprio la band ha rivelato qualcosa in più su quel brano, oggi divenuto un vero e proprio tormentone: “Il teatro è spesso associato a qualcosa di raffinato e noi lì ci collochiamo l’ira. È una rabbia catartica, costruttiva e non distruttiva: nasce così il nostro nuovo album, che desideriamo tantissimo far conoscere live, con i nostri primi palazzetti. Il pezzo nasce prima di X Factor e ha subito molte modifiche. Negli anni, sviluppando il nostro sound, lo abbiamo rivisto, fino ad arrivare alla versione sanremese”.

Amadeus ha svelato al suo pubblico i 22 Big che si sfideranno sul palco dell’Ariston ma quello che rimane ancora un dubbio non svelato è la presenza del compagno e amico Fiorello.

Fiorello: ci sarà a questa edizione del Festival di Sanremo?

Alla nuova edizione del Festival manca davvero pochissimo, Amadeus sta mettendo a posto tutti i tasselli prima della messa in onda il 1 Febbraio 2022 ma quello che tutti si chiedono è se ci sarà o meno il grandissimo amico e collega Fiorello in quanto non ha ancora confermato la sua presenza.

Fiorello, nelle precedenti edizioni ha deliziato il suo pubblico con tanti sketch molto divertenti, scenette simpatiche con lo stesso Amadeus e con la sua estrema professionalità e dote comunicativa che lui ha in maniera molto particolare e in molti richiedono assolutamente la sua presenza.

Il comico non ha ancora confermato o smentito la sua presenza e Amadeus sarebbe andato a Civitanova Marche per parlargli in quanto egli si trova lì per il suo spettacolo Fiorello Presenta..!

Per ora bisognerebbe attendere solo le conferme ufficiali.