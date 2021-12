“Il copione è servito”: Samantha De Grenet sgancia la bomba sul GfVip

Grandi polemiche al Grande Fratello Vip. L’ex concorrente Samantha De Grenet sgancia la bomba e attacca Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran senza peli sulla lingua: ecco che cosa è successo.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è giunta alla sua 27esima puntata: i Vip sono chiusi nella casa più spiata dagli italiani da ormai più di novanta giorni e il reality-show condotto da Alfonso Signorini proseguirà almeno fino a metà marzo. Da fuori, però, c’è chi non sta prendendo benissimo quanto accade nella casa ultimamente.

Samantha De Grenet, showgirl, ex modella e conduttrice televisiva, è tra i telespettatori più affezionati del GFVip quest’anno, lei che è stata concorrente del reality l’anno scorso, senza però riuscire a vincere. Quest’anno sta seguendo con molta attenzione ciò che accade nella casa e non perde occasione di commentare tutto attraverso Instagram.

Stavolta è toccato a Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran subire gli attacchi di Samantha De Grenet, che li ha accusati di essere poco sinceri e di interpretare una parte con il solo obiettivo di ottenere una clip dedicata. Insomma, l’accusa sembra essere quella di voler guadagnare notorietà: ma che cosa è successo di preciso?

Nell’ultima puntata Delia Duran è rientrata nella casa del Grande Fratello con l’intenzione di lasciare Alex Belli, accusato di tradimento con la bella Soleil Sorge. All’uomo, invece, è toccata l’espulsione dalla casa per non aver rispettato le regole sul contenimento del Coronavirus. Dopo aver visto la puntata, Samantha De Grenet si è sfogata sui social.

GFVip, De Grenet contro Soleil Sorge e Alex Belli

“Il copione è servito!“, scrive De Grenet alludendo alla presunta finzione dei concorrenti. “Ma la cattiveria di Soleil? Vogliamo parlarne? Capisco fare una battuta, ma il continuare con offese gratuite la trovo una cosa veramente squallida“. Samantha sgancia la bomba e non si ferma qui: ne ha per tutti, soprattutto per Soleil.

“Non ho parole, ma dov’è la coerenza?“. Complimenti, invece, per Sophie Codegoni, che “è riuscita a restare calma“. Ma le accuse non finiscono qui: “La storia del trio Alex, Sole e Delia è ormai peggio di Beautiful, ma veramente pensano che ci beviamo tutto? Sono tutti e tre costruiti e poco naturali“.

“Mi sbaglierò” – scrive Samantha De Grenet – “ma mi sembra che abbiano scritto un copione da recitare bruttarello assai!“. Infine, parole al vetriolo anche per Alex Belli: “Lui che piange affogando la faccia nel lavandino… una scena ridicolissima!“.