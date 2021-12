Loredana Berté minaccia Gigi D’Alessio in diretta: “Quando mi incontri sono cavoli tuoi”

Screzi e minacce tra Loredana Berté e Gigi D’Alessio. I due cantanti hanno litigato in diretta su Rai 1 durante le audizioni al buio di The Voice Senior: ecco che cosa è successo.

Dal 26 novembre 2021 è in onda su Rai 1 la seconda stagione di The Voice Senior, la versione del talent-show “The Voice of Italy” dedicata ai concorrenti over 60. Lo show andrà in onda fino a fine gennaio, per un totale di otto puntate con la conduzione di Antonella Clerici, ma per il momento sono ancora in corso le audizioni al buio.

Durante le cosiddette “Blind auditions” i giudici dovranno dovranno costruire la propria squadra di cantanti in vista della competizione finale: quest’anno sulle poltrone rosse della giuria di The Voice siedono Orietta Berti, il rapper Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Berté. Nessuno dei giudici, però, sembra voler rinunciare a vincere.

È per questo che la scelta dei concorrenti a volte può diventare motivo di screzi e dissidi tra i giudici, com’è accaduto a Loredana Berté e Gigi D’Alessio nella terza puntata delle audizioni, quando alle loro spalle sul palco di The Voice è salito Luciano Genovesi, ottavo concorrente della serata.

L’esibizione di Luciano Genovesi ha stupito i giudici in gara che si sono tutti voltati nella speranza di essere scelti come coach e assicurarsi una delle migliori voci di questa edizione del programma. Peccato, però, che Gigi D’Alessio abbia tirato un brutto scherzo alla sua amica e collega Loredana, esercitando il suo diritto di blocco contro di lei.

The Voice, la Berté perde la testa contro Gigi D’Alessio

Il blocco è uno strumento concesso ai giudici di The Voice che gli permette di bloccare un altro dei giudici per impedirgli di essere scelto come coach: così facendo, Gigi D’Alessio ha impedito a Loredana Berté di partecipare alla selezione e Luciano Genovesi, a malincuore, non ha potuto far parte del suo team e alla fine ha scelto Clementino.

La Berté, però, non l’ha presa affatto bene e si è scagliata contro D’Alessio in diretta: “Quando mi incontri sono cavoli tuoi! Attento nei corridoi, Gigi“, lo minaccia la Berté, che rincara la dose: “Non ho i tacchi ma ho dei carrarmati ai piedi, in testa fanno male. Ma almeno hai sprecato il blocco“, unica consolazione per la cantante rock.

A dire la verità, anche la Bertè aveva già fatto lo stesso con Gigi D’Alessio, esercitando il suo blocco contro il cantante napoletano in occasione della scelta della concorrente Donata Brischetto. La quarta puntata di The Voice Senior torna il 17 dicembre in prima serata su Rai 1.