Avete mai visto dove vive Rudy Zerbi? Una casa moderna ed elegante

Il grande Rudy Zerbi, insegnante di Amici vive in una bellissima casa tra l’elegante e il moderno: ecco i dettagli e le curiosità

Una delle personalità più influenti in campo musicale che ha cambiato lo scenario grazie alle sue tante collaborazioni con grandi artisti di livello internazionale con il suo ruolo di produttore discografico alla Sony Music, ruolo ricoperto per ben sedici anni che le ha dato molta competenza in materia musicale è il grande Rudy Zerbi. Egli, nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi artisti noti alla scena musicale tra cui possiamo citarne alcuni come Gianni Morandi, Renato Zero, Biagio Antonacci, Adriano Celentano, Mina, Ornella Vanoni, L’Aura, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Giusy Ferreri.

Nel corso della sua vita ha sempre dedicato tutto alla musica sin da ragazzino, quando trasferitosi a Milano per l’università decide di collaborare con un’importante discoteca divenendo disc jockey. Successivamente comincia il suo lavoro di talent scout all’interno dell’azienda Sony Music, collaborazione durata per ben sedici anni. Il pubblico comincia a conoscere Rudy grazie alle interviste improbabili ai danni di artisti internazionali e alle sue svariate collaborazioni con con la Gialappa’s Band, tra le quali si ricorda Rai dire Sanremo, per la Rai.

Dopo sedici anni all’interno della Sony Music, e dopo aver collaborato con molti artisti che hanno cambiato lo scenario musicale, egli decide di dare una botta alla sua carriera, scegliendo di allontanarsi dalla sua posizione di talent scout per approfondire la proposta di Maria De Filippi di diventare professore all’interno della scuola di Amici. A queste seguono altre trasmissioni come Pequenos gigantes e Italia’s got talent. Non ha mai smesso di ringraziare Maria De Filippi per la proposta a lui offerta affermando: “Dirò sempre che Maria De Filippi mi ha salvato la vita. Il mio rapporto con la Sony si era estinto e avevo tre figli da mantenere. Con la sua proposta di lavorare nel cast di Amici, Maria mi ha donato la possibilità di continuare a vivere della mia più grande passione: la musica”.

Non tutti ne sono a conoscenza ma Rudy Zerbi ha una bellissima casa da rimanere quasi senza fiato.

La casa di Rudy Zerbi

Rudy Zerbi vive in una bellissima abitazione da far invidia al mondo che si presenta molto ampia e luminosa con delle pareti dalla tinta chiara. Spesso scatta foto di lavoro dove lo ritraggono al pc su un grande tavolo in legno, una finestra con gli infissi prevalentemente bianchi che potrebbe essere una parte del salotto.

Proprio il salotto potrebbe aver al suo interno un enorme libreria, un mobile di legno scuro sulla destra e il pavimento è in ceramica ma somiglia molto ad un parquet.

L’arredamento è prevalentemente moderno e non mancano dettagli interessanti come statuine che possono sembrare rare, un giradischi, dei libri, dei giochi del bambino e una grossa televisione.

La casa di Rudy si presenta molto affascinante e bella esattamente come la personalità del professore e talent scout.