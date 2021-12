Eva Grimaldi mette in allarme Imma Battaglia: ecco a cosa deve stare attenta la sua compagna

Annuncio a sorpresa di Eva Grimaldi. L’attrice accende un campanello d’allarme per la sua compagna Imma Battaglia, che adesso dovrà stare molto attenta. Ecco che cosa sta per succedere.

Milva Perinoni è un’attrice italiana famosa con il nome d’arte Eva Grimaldi. Nata in provincia di Verona all’inizio degli anni ’60, oggi ha 60 anni d’età e di recente, dopo una lunga carriera nel mondo della recitazione, è diventata una presenza fissa nella tv italiana come concorrente di talent-show e reality.

Negli ultimi anni Eva Grimaldi è stata concorrente prima di “Ballando con le stelle” e poi di “Pechino Express“, poi è stata naufraga della “Isola dei Famosi” e nel 2018 si è messa alla prova anche con “Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota“. Infine, nel 2019 è stata concorrente di “Tale e Quale Show“, su Rai 1.

Ma la Grimaldi è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica anche per via delle sue relazioni amorose con volti noti dello spettacolo. Di lei si dice che sia stata la compagna di Lele Mora, ma anche del critico d’arte Vittorio Sgarbi e dell’attore Gabriel Garko, che in seguito confesserà la sua omosessualità.

Dal 2010, però, anche Eva Grimaldi ha fatto coming-out annunciando pubblicamente la love story con Imma Battaglia, attivista politica del movimento LGBTQ+. Nel 2019 Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono anche sposate grazie alla legge sulle unioni civili: da allora convivono felicemente, ma adesso potrebbero dividersi, almeno per un po’.

Eva Grimaldi entra nella casa del Grande Fratello Vip

Eva Grimaldi ha infatti annunciato la sua entrata nella casa del Grande Fratello Vip, il reality-show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, giunto ormai alla sua sesta edizione. Lo ha fatto con un’intervista esclusiva alla rivista settimanale “Chi“, che certamente avrà messo in allarme Imma Battaglia.

“Non ho ascoltato nessuno, voglio vivermelo tutto e fino in fondo, con lo spirito da combattente che da sempre mi accompagna“, scrive la Grimaldi su Instagram annunciando la sua partecipazione al GFVip. “Affronterò questa nuova avventura con rispetto ed entrerò all’interno di una casa che riflette uno spaccato della nostra società, per rimettermi in gioco, confrontarmi e raccontare chi sono“.

Sarà il suo primo Natale lontano dalla famiglia, come racconta lei stessa a “Chi”. E per quanto riguarda la reazione di Imma Battaglia, racconta: “Mia moglie è intelligente, capisce che si tratta di lavoro, ma è anche una sfida“. A cosa deve stare attenta la sua compagna? Alla gelosia: “Lo ammetto, sono gelosa peggio della Cipriani. Butto giù casa. Però sono sicura di Imma. E lei è sicura di me“.