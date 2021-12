Fedez a contatto con i camici bianchi: ecco cos’è successo al rapper

Che cosa è successo a Fedez? Il rapper marito di Chiara Ferragni si mostra su Instagram a contatto con i camici bianchi in un ospedale milanese. Ecco svelato il motivo.

Federico Lucia, in arte Fedez, è un rapper e cantante milanese nato nel 1989. Oggi ha 32 anni d’età e dal settembre del 2018 è sposato con Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e influencer tra le più famose in tutto il mondo: insieme hanno avuto due figli, Leone di 3 anni e Vittoria di pochi mesi.

La carriera di Fedez è iniziata intorno al 2010: è stato uno dei primi rapper italiani a fare successo su YouTube e nel 2011 ha pubblicato il suo primo album “Penisola che non c’è“. In totale ha pubblicato sette album, tra cui figura anche “Comunisti col Rolex“, in coppia con il rapper J-Ax con cui ha successivamente litigato fino alla separazione artistica.

Nel 2021 è stato tra gli artisti in gara come concorrente del Festival di Sanremo con la canzone “Chiamami per nome“, cantata insieme a Francesca Michielin, e poche settimane fa è uscito anche il suo nuovo album musicale dal titolo “Disumano“: per l’uscita del disco ha fatto credere a tutti che si sarebbe candidato in politica.

Al momento lui e sua moglie Chiara Ferragni sono i protagonisti di “The Ferragnez“, una nuova serie reality prodotta da Amazon Prime Video che segue la vita privata e quotidiana della coppia più seguita dagli italiani. Presto usciranno le nuove puntate, ma nel frattempo su Instagram Fedez si mostra così.

Terza dose di vaccino per Fedez e Chiara Ferragni

Mascherina in volto, maniche della t-shirt alzate e una gentile infermiera in camice bianco e guanti in lattice al suo fianco. Cos’è successo al rapper Fedez? Che ci fa a contatto con i camici bianchi in ospedale? Niente di grave per fortuna: molto semplicemente, si è sottoposto alla terza dose del vaccino anti-Covid19.

Il rapper si è mostrato sorridente nelle storie insieme a Chiara Ferragni, anche lei reduce dalla terza dose di vaccino, pronti per affrontare le vacanze di Natale che ormai sono alle porte. La coppia si è sempre dimostrata ligia al dovere e non ha mai messo in discussione l’efficacia e la necessità di completare la campagna vaccinale.

Già in passato, in occasione della somministrazione delle prime dosi di vaccino, sia lui che la Ferragni avevano lanciato un appello ai propri followers su Instagram affinché rispondessero positivamente alle richieste del Governo in termini di prevenzione dei contagi.