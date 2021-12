Katia Ricciarelli, a sorpresa annuncia le nozze: ecco quando avranno luogo

Katia Ricciarelli fa una sorpresa e annuncia le nozze lasciando tutti a bocca aperta: ecco quando avranno luogo, i dettagli e le curiosità della vicenda

Una delle personalità più influenti nel mondo musicale soprattutto nello scenario lirico mondiale che ha avuto un enorme successo calcando i palchi più importanti del mondo, oggi concorrente indiscussa del programma Grande Fratello Vip, dove ha sempre dimostrato di avere un carattere forte spesso al centro degli scontri come quello che l’ha vista protagonista contro Miriana Trevisan per averla nominata è la cantante Katia Ricciarelli. Ella è dotata di un talento fuori dal comune ed in passato è stata la compagna del maestro dei maestri della conduzione, Pippo Baudo.

Ella nasce a Rovigo da una famiglia non agiata ma riesce a conquistare il mondo con la sua voce e il suo talento al di sopra del mondo. Nel 1969, dopo aver studiato al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, debutta all’opera La bohème e apparendo l’anno successivo al Regio di Parma ne Il trovatore. Nel 1971, dopo aver vinto il Concorso Internazionale Voci Verdiane eseguendo un’aria da Il corsaro grazie alla sua voce particolare dotata dalla voce dal timbro luminoso e morbido, celebre per i filati, i pianissimi e le smorzature.

Nel 1980 comincia una collaborazione decennale con il Rossini Opera Festival di Pesaro eseguendo successi come La gazza ladra e la Madama Cortese nella storica prima ripresa assoluta de Il viaggio a Reims. Il suo talento ha raggiunto il resto del mondo dove la Ricciarelli ha calcato i palchi più importanti come Lyric Opera di Chicago, Teatro La Scala, Royal Opera House di Londra, spaziando tra le opere di Puccini, Verdi, Rossini, Donizetti. Grazie alla sua voce e alla sua bravura, per i venticinque anni di carriera ottiene il titolo di Kammersängerin a Vienna e di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana.

Ha affermato in un’intervista di aver tentato il suicido per via delle attenzioni morbose di un prete quando era una semplice ragazzina e ha raccontato l’episodio in un’intervista: “Mi trattava come una figlia. Finì per convincermi che la mia vocazione era per la vita monastica. Mi resi conto presto che si era innamorato e non potendo possedermi fisicamente, pretendeva che nessun altro mi avesse. Diceva delle cose che poi si rimangiava, sostenendo che era un parto della mia fantasia”.

Durante il Grande Fratello Vip a cui sta partecipando, la Ricciarelli ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole.

La dichiarazione di Katia Ricciarelli

La bella Katia Ricciarelli, concorrente del Grande Fratello Vip, durante un momento di tranquillità ha confessato a Carmen Russo e Soleil Sorge di volersi sposare spiegando che nei suoi precedenti matrimoni non ha mai indossato il vestito bianco.

Non si è a conoscenza di chi possa essere il fortunato sposo della Ricciarelli ma ella lo ha descritto come un uomo attraente, alto 180 cm e ha svelato cosa le dice: “Mi chiede di stare con lui per il resto della vita. Mi ha detto che gli piace perdersi nei miei occhi tenendomi la mano e che voleva passare molto tempo con me. Io non ho detto niente. Dentro di me ho detto hai visto mai. Non è sicuramente passione o cosa, è una cosa molto più alta penso. Mi fa paura adesso dire che resterò da sola”.

In conclusione la donna ha affermato: “Credo che sia la conclusione di una vita come la mia e che possa essere una bella cosa. Spero proprio di non sbagliare ancora”.