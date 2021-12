Maria De Filippi non usa mezzi termini con Andrea Nicole: “Ti piace un uomo che fa il…”

Maria De Filippi non usa mezzi termini con la tronista Andrea Nicole e fa un’affermazione: ecco cosa avrebbe detto, i dettagli della vicenda

Una delle conduttrici che ha cambiato il modo di fare televisione conquistando i cuori di tutti gli italiani con la sua estrema dote comunicativa, professionalità e ironia è la queen per eccellenza, la regina della televisione: la bellissima Maria De Filippi. Ella, conduce e ha condotto programmi che hanno avuto spesso un enorme successo fra cui ricordiamo l’attuale Amici dove continua a sfornare grossi talenti come ha fatto in passato citandone alcuni come Emma Marrone, Marco Carta, Alessandra Amoroso ed Elodie, il suo programma C’è Posta per te dove Maria riesce sempre ad avere una parola giusta in ogni situazione e il famoso programma alla ricerca dell’amore Uomini e Donne.

Il suo successo non è stato immediato ma è stata una scoperta per la televisione italiana, una grande professionista che grazie al suo talento e alla sua bravura ha raggiunto grosi risultati anche in termini di share con i suoi programmi. Ella, però, avrebbe voluto fare il magistrato tentandone anche la carriera fino a proseguire con una collaborazione aziendale che si occupava di videocassette. In un convegno sulla pirateria musicale dove er presente avvenne un qualcosa che le cambiò completamente la vita. Fece l’incontro del giornalista professionista, allora già conosciuto, Maurizio Costanzo che vedendo e scrutando attentamente Maria ne notò un grosso talento proponendole di diventare sua assistente.

Dopo poco tempo, visto il grande talento di Maria, Maurizio Costanzo le chiese di sostituire Enrica Bonacorti nel programma Amici, che aveva un altro claim rispetto a quello di oggi e, grazie alla sua bravura si aggiudicò il Telegatto per Migliore trasmissione televisiva intrattenimento ospiti, la prima lunga soddisfazione di una serie che nel corso del tempo si sono verificate.

Tutti sono a conoscenza del legame sentimentale tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo che sono sposati dall’anno 1995. Hanno un rapporto davvero speciale e Maurizio in più interviste ha rivelato di tenerci particolarmente a Maria. Insieme, nel 2004, hanno adottato il loro unico figlio Gabriele, oggi dietro le quinte del programma Uomini e Donne. Maria ha rivelato in un’intervista lo splendido rapporto che ha con suo figlio confessando che Gabriele è un ragazzo per bene e pulito che in futuro sarà un ottimo padre, un ragazzo con dei valori profondi e sinceri.

Nella puntata di Uomini e Donne, la conduttrice è stata costretta a fermare tutto per lo contro avvenuto tra Andrea Nicole e Ciprian Aftim.

Cosa è avvenuto a Uomini e Donne: è scontro

E’ avvenuto uno scontro nel dating condotto dalla regina Maria De Filippi, Uomini e Donne, tra Andrea Nicole tronista e Ciprian Aftim che ci va giù pesante.

Ciprian esagera nei confronti di Andrea Nicole affermando: “Con due calici di vino vai col primo che capita?” , una frase molto dura che fa arrabbiare pesantemente la tronista: “Prima di arrabbiarmi senza motivo e di farmi venire le rughe per niente, vorrei sapere da Cipian cosa intendeva con il messaggio che mi ha scritto” .

L’uomo continua aggiungendo: “Siccome do molta importanza alle parole come ben sai, fammi capire: tu decidi di non baciare nessuno, poi lui ti ci porta e tu ci stai? Fai così pure fuori? Ti arriva uno carino, magari hai anche due calici di bianco e via, sti ca***? Voglio sapere con chi ho a che fare”.

La conduttrice interviene difendendo Andrea Nicole: “Forse dovresti smettere di pensare che lui è come lo pensi tu e valutare com’è davvero, anche se è difficile. Ma ti piace un uomo che fa il ‘rimpiattino’ anziché costruire con te? Vuoi davvero un uomo così?!”