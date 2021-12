Pesante batosta per Alfonso Signorini: una notizia difficile da digerire

Una batosta molto grossa per Alfonso Signorini che non manderà di certo giù la notizia: ecco cosa è accaduto

Alla conduzione del reality più seguito nei palinsesti televisivi e dagli italiani, il Grande Fratello Vip, giunto alla sesta edizione vi è Alfonso Signorini che si presenta come un grande professionista, dotato di alta competenza in grado di placare gli animi all’interno della casa che alcune volte, diventerebbero difficili da gestire, spesso fatti di scontri, amori, flirt, passioni e discussioni come quella avvenuta tra Soleil, Delia e Alex Belli ora squalificato dalla casa per non aver rispettato le regole, e ancora lo scontro tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan e il flirt di Sophie con Gianmaria Antinolfi. Accanto al conduttore vi sono due opinioniste note già al mondo dello spettacolo: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e Adriana Volpe.

Alfonso Signorini oltre la sua attività di conduttore per questa edizione del Grande Fratello Vip è il direttore dell’editoriale Chi ed è sempre stata una persona estremamente brillante. Inizialmente si dedica all’attività studentesca laureandosi a pieni voti n Lettere Moderne conseguendo il perfezionamento in Filosofia medievale, affiancando anche lo studio del pianoforte al Conservatorio dove consegue il diploma. Nel 2008, grazie alla sua propensione per il mondo dello spettacolo, diviene direttore di TV Sorrisi e Canzoni mantenendo comunque la sua posizione gerarchica all’interno del giornale Chi.

Il mondo della televisione apre le porte ad Alfonso nel 2002, dove partecipa al programma Chiambretti C’è presentato dallo stesso Piero Chiambretti fino al susseguirsi come opinionista e presenza fissa all’interno di alcuni programmi televisivi di successo come L’Isola dei Famosi, la conduzione insieme a Paola Perego di un’edizione di Verissimo prima che passasse alla Toffanin e per anni al fianco di Ilary Blasi come opinionista del reality più spiato d’Italia dove, successivamente, ne è diventato il conduttore.

Un grande professionista che riesce a decifrare ogni singolo avvenimento all’interno della Casa del Grande Fratello, riesce ad avere una parola pronta per ogni situazione improbabile che può venirsi a creare nel corso della diretta televisiva. Anche se, di recente egli è finito nella bufera mediatica per aver pronunciato una frase circa il cane di Giucas Casella cui molti hanno preso le distanza da Sonia Bruganelli alla produzione del programma Endemol. La frase che avrebbe fatto indignare il web sarebbe stata: “Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma tra l’altro… Anche quello dei cani non ci piace“.

Nonostante ciò, sembra che gli animi dei media sulla questione si siano placati anche se Signorini deve sopportare una notizia che non riuscirebbe a mandare giù.

La rivelazione sui dati di ascolto del Gf Vip

Nonostante la professionalità del conduttore Signorini, il reality più spiato d’Italia non abbia vinto in termini di ascolti.

Proprio per la puntata di Lunedi 13 Dicembre 2021 la concorrenza ha vinto sul Gf Vip: la fiction di Rai 1 Blanca ha conquistato i cuori di 5.431.000 spettatori ed uno share di 24.9% contro 3.694.000 telespettatori e il 23.5% di share che hanno preferito il Gf Vip.