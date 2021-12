Belen Rodriguez, dopo Antonino volta pagina: ecco chi è la sua nuova fiamma | Un attore famosissimo

Ufficiale la crisi tra Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese tanto che la showgirl argentina si è già fatta vedere in compagnia di una nuova fiamma che è un attore molto famoso in Italia e non solo.

Belen Rodriguez è una showgirl argentina, classe 1984. Figlia di Gustavo e di Veronica, sorella maggiore di Cecilia e di Jeremias, dopo il diploma al Liceo Artistico inizia la carriera da modella dividendosi tra l’Argentina, Miami ed il Messico. Nel 2004 arriva in Italia dove diventa il volto di brand importanti come Yamamay, Jadea, John Richmond, Monella Vagabonda e Imperfect. Contemporaneamente debutta anche nel mondo dello spettacolo come conduttrice di La Tintoria (2007), Circo Massimo Show (2007-2010), Scherzi a parte (2009), Stiamo tutti bene (2010), Colorado (2011, 2012, 2019) e Festival di Castrocaro (2019).

Il vero successo lo raggiunge nel 2008 quando è tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi. Debutta anche come attrice e prende parte a Natale in Sudafrica, Se sei così ti dico si, Non c’è 2 senza te. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata con Marco Borriello, Fabrizio Corona ed Andrea Iannone. Dal 2013 al 2017 è stata sposata con Stefano De Martino che l’ha resa madre di Santiago (2013), mentre da Antonino Spinalbese ha avuto la piccola Luna Mari (2021).

Belen Rodriguez dimentica Antonino Spinalbese con un attore famoso?

Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese sono sempre più lontani e più in crisi. I due, infatti, nell’ultimo periodo sono i protagonisti del mondo del gossip ed ora la showgirl argentina sembra aver voltato definitivamente pagina.

Belen è stata vista mano nella mano, in un noto locale milanese, con Michele Morrone, famoso attore protagonista di 365 giorni. E pensare che l’attore, lo scorso maggio, non ha speso parole positive nei confronti di Belen. Quando gli è stato chiesto se si sarebbe mai fidanzato con la Rodriguez, non ha usato mezze parole ed ha affermato che il suo prototipo di donna è una donna un po’ più altolocata e che non si ferma alla bellezza fisica ed a un bel corpo concludendo, però, con un “Però chi lo sa…”.

Parole che non erano piaciute a Belen che aveva smesso di seguirlo sui social network, ma a quanto pare il suo “Chi lo sa” si sta realizzando.

Belen Rodriguez e Michele Morrone: ritorno di fiamma?

Non è la prima volta che Belen Rodriguez e Michele Morrone vengono affiancati dal mondo del gossip. Lo scorso luglio, infatti, avevano passato l’estate insieme in barca. Poi la Rodriguez ha conosciuto Antonino Spinalbese, è diventata mamma di Luna Mari e si è concentrata sulla sua nuova vita.

Eppure ora che Antonino è sempre più lontano, Morrone pare essere tornato in carica e pronto a conquistare il cuore della showgirl argentina.