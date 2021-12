Bianca Guaccero distrutta dal dolore: “La mia vita” | Lacrime in diretta

Bianca Guaccero non riesce a trattenere le lacrime in diretta mentre parla del papà ed emoziona il pubblico di Detto Fatto.

Bianca Guaccero è un’attrice ed una conduttrice televisiva nata a Bitonto classe 1981. Inizia con alcune apparizioni televisive come Miss e Mister 96 o Sotto a chi tocca, mentre arriva al cinema a soli 18 anni con il film Terra Bruciata. La troviamo poi protagonista di film e serie tv di successo anche se la vera fama la raggiunge vestendo i panni di Carolina in Capri.

Nel 2008 è la valletta del Festival di Sanremo e prosegue la sua carriera da attrice anche a teatro. La Guaccero ha molto talento e lo dimostra durante la sua partecipazione a Tale e Quale Show nel 2015. Oggi è la conduttrice di Detto Fatto dopo aver sostituito Caterina Balivo. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, è stata sposata dal 2013 al 2017 con Dario Acocella che l’ha resa madre di Alice (2014).

Bianca Guaccero: le parole sul papà

Bianca Guaccero è molto legata alla sua famiglia. Nonostante sia diventata un volto noto e famoso, non dimentica le sue origini ed appena può torna a casa per farsi coccolare dai suoi affetti. Questo non è un mistero, è sufficiente guardare il suo profilo Instagram per rendersi conto che la conduttrice condivide molte foto dedicate al padre: in suo compagnia, durante la sua infanzia, nei momenti più belli della loro vita.

Durante Detto Fatto la Guaccero non si è trattenuta ed è scoppiata in lacrime in diretta quando sono andati in onda sullo piccolo schermo i ricordi della sua infanzia sulle note di Sei forte papà di Gianni Morandi. Si è lasciata andare pensando ai momenti del passato: “Questa canzone mi ricorda il periodo più bello della mia vita, quando ti sentivi protetta. Quella sensazione di protezione che solo le spalle forti di un papà ti possono regalare, è quella di cui ho tanta nostalgia”.

Bianca ha fatto emozionare il pubblico tanto che quando Jonathan Kashanian le ha chiesto: “Se dovessi dire in una parola che cos’è papà per te”, non ha avuto dubbi ed ha risposto: “La mia vita”.

Bianca Guaccero e la paura di perdere il papà

Bianca Guaccero è molto legata a papà Ettore, soprattutto dopo che lo scorso anno il papà è stato poco bene e la conduttrice ha ammesso di aver avuto paura di non poterlo vedere più. È felice che il brutto momento sia passato e che possa essere tornata ad abbracciarlo.

Inoltre, ci tiene a far notare ai suoi follower che i genitori sono importanti: “Spesso il rapporto con i genitori si dà per scontato ma il periodo particolare ci ha insegnato qualcosa in più. Prima rinviavo sempre, invece, adesso appena ne ho voglia li chiamo e ribadisco che li amo”.