Una doccia fredda per Alex Belli, sua moglie Delia getta la fede nuziale: panico, ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

Uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione odierna del Grande Fratello Vip è senz’altro Alex Belli, pseudonimo di Alessandro Gabelli, che ha fatto parlare di sé per il flirt con l’ex corteggiatrice Soleil Stasi scegliendo di uscire con sua moglie Delia. Ma tra loro è bufera, una bufera che ha portato la donna ad un gesto estremo. Tutti conoscono Alex poiché il suo volto è associato alla soap opera di qualche anno fa, Centovetrine che gli ha dato molta notorietà. Ha conquistato il pubblico per la sua bellezza disarmante e gli occhi di ghiaccio. Su di egli il gossip non è mai passato di moda, in quanto ha sempre fatto parlare di sé per le sue storie d’amore con diverse donne dello spettacolo.

Egli nasce e cresce a Parma, primo di quattro fratelli e nella vita è sempre stato appassionato di musica tanto che studia Composizione musicale e Canto recitativo al Conservatorio di Musica Arrigo Boito, diplomandosi successivamente. Per un breve periodo lavora come speaker radiofonico. Il suo sogno sin da sempre è stato quello di lavorare in radio, così, nel 2001 si trasferisce a Milano abitando a Corso Como, una delle vie principali della città.

Successivamente viene notato da un booker della The Fashion Model Management, inizia a fare casting, sfilando per la prima volta per Gianfranco Ferré per poi proseguire anche per Armani. Comincia la sua attività da modello cominciando a sfilare per diversi brand internazionali in diverse città dell’alta moda come New York, Londra e Parigi. Nel 2007 decide di aprire il suo studio da fotografo e videomaker, occupandosi di moda e pubblicità. Su consiglio di Fioretta Mari, all’attività di modello affianca quella della recitazione recitando per un musical, La Surprise de l’amour, con la regia di Marco Bracco e ancora CentoVetrine, dove dal 2010 è nel cast fisso nel ruolo di Jacopo Castelli.

Egli è stato legato a Katarina Raniakova dal 2013 al 2017 ma la moglie ha deciso di separarsi per i continui tradimenti dell’attore accusandolo di essere diventato un “divo” e a Domenica Live egli si disse distrutto: “La mia vita senza di te è veramente triste“. Successivamente si legò a Mila Suarez tanto che egli dichiarò: “Ho ritrovato il sorriso con questa ragazza favolosa. È stato un fulmine a ciel sereno. La vita con lei è talmente bella che ogni giorno è una scoperta“. Anche la donna lo accusa di averla violentata psicologicamente.

Oggi si è legato a Delia Duran ma durate il Gf Vip ha avuto un flirt con Soleil Sorge scatenando l’ira di sua moglie. L’uomo, ha preso la decisione di uscire dal Gf Vip violando le regole e venendo successivamente eliminato. Ma è successo qualcosa tra i due.

Doccia fredda per Alex Belli

La relazione tra Alex Belli e Delia Duran è ancora sotto gli occhi di tutti ed è simile ad una soap opera. Proprio Novella2000 ha pizzicato i due intenti a litigare pesantemente su di un treno.

I due si sono incontrati lunedì scorso nella casa del Gf Vip e si sono conclusi in momenti concitati dell’attore che è stato squalificato per aver violato le regole del freeze e sul distanziamento Covid. Belli è corso d abbracciare Delia cercando di riappacificarsi con lei, ma quest’ultima ha annunciato di volerlo lasciare.

A pochi giorni dall’uscita dell’uomo, il settimanale Novella2000 ha paparazzato la coppia che non ha assolutamente trovato la serenità e intenti a prendere un treno da Bologna che li riportava a Milano, è scoppiata una forte lite dove la Duran avrebbe pronunciato tali parole: “Non me ne frega un c**zo, tre mesi di questa str**zata”.