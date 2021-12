Fabrizio Corona a ruota libera su Elisabetta Gregoraci: l’ha fatta fidanzare con Briatore | Il retroscena inedito

Fabrizio Corona non ha peli sulla lingua e rivela che è stato merito suo se Elisabetta Gregoraci si è fidanzata con Flavio Briatore.

Fabrizio Corona è un imprenditore di Catania classe 1974. Inizialmente segue le orme di famiglia ed intraprende la carriera giornalistica fino al 1998 quando conosce Lele Mora e decide di dedicarsi ad un altro tipo di attività fondando l’agenzia fotografica Corona’s e diventando, nel giro di poco tempo, il Re dei Paparazzi.

Nel 2007 iniziano i primi problemi per Corona che viene arrestato e condannato. Resta in carcere per diversi anni ed anche quando esce iniziano gli arresti domiciliari ed il via vai dalla prigione. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, è stato sposato dal 2001 al 2014 con Nina Moric che l’ha reso padre di Carlos Maria (2002) ed è stato fidanzato con Belen Rodriguez, Asia Argento e Silvia Provvedi.

Fabrizio Corona ha fatto da Cupido tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore?

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati una coppia fino al 2017 ed hanno avuto un figlio, Nathan Falco, venuto alla luce nel 2010. Oltre dieci anni l’uno al fianco dell’altra nonostante la differenza d’età che, ovviamente, ha sempre fatto parlare.

Ma ora arriva un retroscena inedito sulla loro relazione, ovvero che la Gregoraci e Briatore si sono fidanzati per merito di Fabrizio Corona. A rivelarlo è lo stesso ex re dei paparazzi che, durante un’intervista al Peppy Night Fest, ha affermato: “La Gregoraci? L’ho fatta fidanzare io con Briatore”. Parole che nessuno si aspettava e che hanno lasciato sbalordito il pubblico.

D’altronde non è un mistero il fatto che Corona si trovi nel mondo dello spettacolo da molti anni e che conosce davvero qualunque personaggio famoso, come lui stesso rivela: “Questi personaggi li ho inventati tutti io”.

Fabrizio Corona e la rivelazione sulle donne del suo passato

Al momento, Fabrizio Corona è single. In passato, però, è stato al fianco di donne belle e desiderate come Nina Moric, sua moglie e madre del figlio Carlos, su cui Corona rivela: “Nina è croce e delizia, ma rimane sempre la madre di mio figlio”. Con Belen Rodriguez, invece, è rimasto in ottimi rapporti.

Per quanto riguarda Asia Argento, invece afferma: “Nella nostra follia, ci siamo trovati ed abbiamo condiviso un momento della nostra pazzia” fino alla rivelazione che lascia senza parole: “Sono tutte e tre ancora innamorate di me: Nina, Asia e Belen”. Al momento le tre donne non si sono pronunciate su questa affermazione, sarà davvero così?