Francesca Del Taglia, l’ex corteggiatrice parla della crisi col compagno: tutta la verità sul tradimento

La crisi tra Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo è dovuta ad un tradimento del compagno? Francesca ha deciso di fare chiarezza.

Francesca Del Taglia è un personaggio televisivo di Firenze classe 1989. Ha passato un’infanzia non molto semplice a causa della separazione dei suoi genitori. Nonostante questo, è cresciuta molto legata alla sua famiglia ed alle sue due sorelle. Inizia lavorando nell’azienda del padre fino a quando partecipa a Uomini e Donne nel 2012 come corteggiatrice di Eugenio Colombo (tronista) e non solo trova l’amore, ma diventa anche un volto noto.

Da quel momento inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo e diventa una influencer, si dedica a serate in discoteca ed insieme ad Eugenio apre un’attività di abbigliamento. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposata con Eugenio Colombo che l’ha resa madre di Brando (2015) e di Zeno (2018).

Eugenio Colombo ha tradito Francesca Del Taglia?

Quando qualcuno espone la propria vita sui social network è consapevole del fatto che potrebbe ricevere delle critiche. Lo sa bene Francesca Del Taglia che, nell’ultimo periodo, è finita al centro dei rumors con Eugenio Colombo per la loro storia d’amore che ha subito una battuta d’arresto.

I rumors parlano di presunti tradimenti di Colombo ai danni di Francesca che ha voluto rispondere a questo su Instagram: “Perché dicono che Eu mi ha tradita? Ah, non lo so perché lo dicono, lo dicessero anche a me. Io non ne so niente. Se qualcuno mi portasse le prove…Fino a prova contraria nessuno ha mai tradito nessuno”.

Inoltre, Francesca è stata accusata di aver reso pubblica la crisi con Eugenio solo per farsi pubblicità ed, anche in questo caso, la ragazza non ci sta e ribatte: “Non vedo il nesso col fare pubblicità. A parte non mi sono mai separata, non ho mai detto di essermi separata. Non ho mai fatto un articolo, non ho mai detto niente, quindi non vedo come possa essermi fatta pubblicità. Credete che in nove anni di rapporto non mi siano arrivate mai proposte di fare gossippate varie? Sono sempre stata al di fuori di tutto ciò, proprio per tutelare il rapporto e la famiglia”.

Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo: terzo figlio in arrivo?

Ora il rapporto tra Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo è tornato sereno e la loro famiglia è molto unita. Tanto che c’è chi si chiede se i due siano pronti per avere un terzo figlio.

Ma Francesca non ha dubbi: “No, sinceramente non sarebbe il momento adatto. E poi no, in generale non credo che farò un altro figlio. Stiamo molto bene così”.