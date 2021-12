Gerry Scotti, conoscete suo figlio Edoardo? Ecco di che cosa si occupa

Il conduttore Gerry Scotti ha un figlio di nome Edoardo: ecco di cosa si occupa, i dettagli e le curiosità

Una delle personalità più influenti nel mondo della conduzione che spesso ha condotto vari programmi, soprattutto quiz riscontrando u ottimo successo è il simpaticissimo Gerry Scotti che in diverse sfide televisive ha sempre ottenuto un ottimo share. Tra i programmi più importanti da lui condotti ne possiamo citare alcuni come il Tg satirico Striscia la notizia con Michelle Hunziker, Caduta Libera, Chi vuole essere milionario?, Campionissimo e nel 2000 il famoso Passaparola lanciando alcune personalità oggi influenti nel mondo dello spettacolo che a quei tempi avevano il ruolo di “letterine”, fra cui possiamo ricordare Ilary Blasi, Alessia Mancini e Silvia Toffanin.

Una carriera davvero brillante quella di Gerry Scotti al timone delle trasmissione che nel corso degli anni sono diventate un vero e proprio cult della televisione italiana, vedi Chi vuol essere milionario?, uno dei quiz più affascinanti che ha conquistato la curiosità di milioni di telespettatori. Il suo esordio però non è avvenuto con a televisione immediatamente, bensì la scalata al successo è cominciata dalla radio collaborando con Radio Hinterland Milano2, per poi passare a Radio Milano International a fine degli anni Settanta con le rubriche come Il mercatino delle pulci, dove alcuni spettatori acquistavano o vendevano oggetti di cui non avevano più bisogno.

Fu Claudio Cecchetto, nel lontano 1982, a proporre a Gerry Scotti di essere la prima voce di Radio Deejay, e così Scotti accettò la proposta, rifiutandone una altrettanto degna di nota. In un’intervista ha svelato come ha comunicato a sua mamma il voler far parte dello spettacolo affermando: “Avevo un ottimo stipendio, un sacco di benefit, persino il dentista pagato. Così, quando dissi a casa che volevo darmi allo spettacolo, per poco a mia mamma non prendeva un coccolone”.

Il primo programma televisivo condotto da Gerry fu uno musicale, dove per la prima volta venivano trasmessi videoclip di musica e, successivamente, la conduzione di molti programmi che lo hanno reso uno dei protagonisti assoluti della televisione italiana. Per il 44% degli italiani, Gerry può essere definito l’erede di Mike Bongiorno. Tra i programmi di successo possiamo citare Campionissimo, La sai l’ultima?, Striscia la notizia, Passaparola, Chi vuol essere milionario, Italia’s Got Talent e Caduta Libera.

Il conduttore ha un figlio che gli somiglia moltissimo : stiamo parlando di Edoardo Scotti.

Gerry Scotti: chi è il figlio Edoardo

Edoardo Scotti, orgoglio del conduttore è nato dall’amore tra Gerry e Patrizia Grosso e trascorre la sua infanzia nel mondo dello spettacolo grazie al successo del padre.

Va sottolineato che Edoardo ha reso da poco il conduttore nonno della splendida Virginia e nella vita svolge un lavoro davvero importante: i suoi studi iniziano American School of Milan e nel 2013 si laurea all’Università Cattolica del Sacro Cuore dove successivamente a Los Angeles diventa regista realizzando il suo sogno.

Edoardo Scotti lavora per Sky, Mediaset e Rai come aiuto regista di diverse trasmissioni e in particolare ha lavorato sul set di Cucine da incubo e come assistente alla regia per una fiction poliziesca. Inoltre egli è legato ad una giornalista, la bella Ginevra Piola.