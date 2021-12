GfVip, in arrivo tre nuovi concorrenti: il colpaccio di Alfonso Signorini

Grande Fratello Vip ci sono grosse novità: in arrivo tre nuovi concorrenti, il colpo di Alfonso Signorini: ecco chi sono

Una dei reality più seguiti in assoluto dagli italiani è il Grande Fratello Vip, dove prevede la presenza di alcuni personaggi influenti nel mondo dello spettacolo ma anche dello sport e del web (vedi Denis Dosio influencer) condividere 24 ore su 24 una casa senza l’utilizzo di orologi, cellulari e mezzi che li porterebbero a contatto con l’esterno. Questa edizione è condotta da Alfonso Signorini, un conduttore degno di nota che riesce ad affrontare al meglio qualsiasi situazione anche in diretta placando gli animi all’interno e all’esterno dello studio soprattutto per alcune discussioni avvenute tra le opinioniste del programma, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Al timone di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip vi è Alfonso Signorini, una personalità eccezionale di cui gode il panorama televisivo ma anche quello editoriale essendo il direttore dell’editoriale Chi e Tv Sorrisi e Canzoni. Egli si è laureato all’Università Cattolica del Sacro Cuore, conseguendo il perfezionamento in Filosofia medievale studiando in contemporanea musica diplomandosi al Conservatorio.

Il mondo dello spettacolo gli apre le porte grazie al programma Chiambretti C’è di Piero Chiambretti, dove Alfonso si fa notare grazie alla sua professionalità In seguito partecipa come opinionista in diversi programmi televisivi fino al Grande Fratello Vip dove per anni ha affiancato la conduttrice Ilary Blasi nel commentare tutto ciò che accadeva all’interno della casa fino al suo esordio, l’anno precedente come conduttore.

Alfonso Signorini è capace di placare gli animi accesi all’interno della casa dove, spesso, avvengono discussioni come Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan, flirt come Soleil Sorge e Alex Belli, squalificato per aver violato le norme freeze e del distanziamento da Covid 19 per aver abbracciato sua moglie e per finire il flirt tra Giamaria Antinolfi e Sophie. A d affiancarlo, quest’anno ci sono Adriana Volpe, ex concorrente del Gf Vip della scorsa edizione e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e spesso tra loro avvengono delle discussioni che il conduttore con la sua estrema professionalità è costretto ad affrontare e a sistemare.

Sul web spesso anche ex concorrenti delle passate edizioni commentano quello che accade nella casa, e questa è stata la volta di Antonella Elia che ha espresso un suo parere sulla bella Soleil Sorge schierandosi dalla parte del pubblico che vuole la sua eliminazione.

Per il programma e per Alfonso si prevedono grosse novità in quanto spunterebbero tre concorrenti.

Gf Vip spuntano tre nuovi concorrenti

Alfonso Signorini ha svelato al suo pubblico che nella puntata del 17 Dicembre ci saranno tre nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia ad affiancare il cast già presente.

I tre nomi che entreranno a far parte di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip sono L’attrice italiana Eva Grimaldi, la showgirl romana Natalie Caldonazzo e l‘ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island, Alessandro Basciano anche se per quest’ultimo si tratterebbe solo di un indiscrezione non ancora confermata.