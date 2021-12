Mara Venier, sapete quanto guadagna la conduttrice di “Domenica In”? Una cifra mostruosa

Mara Venier la conduttrice di Domenica In guadagna davvero tantissimo, una cifra mostruosa: ecco di cosa stiamo parlando

La conduttrice per eccellenza definita anche la Zia della Domenica, una delle personalità più influenti nel mondo dello spettacolo grazie alla sua schiettezza, al suo carattere brillante, ironico dotato di una splendida personalità è la conduttrice Mara Venier. Da oltre trent’anni è al timone della trasmissione molto seguita dal pubblico italiano, Domenica In, che ha subito nel corso degli anni dei rinnovamenti dovuti anche al flusso mediatico in continuo sviluppo. Ella è stata la compagna di diversi personaggi del mondo dello spettacolo come Jerry Calà e Renzo Arbore con cui ad oggi coltiva uno splendido rapporto, oggi ha ritrovato la serenità con Nicola Carraro, produttore cinematografico.

La sua carriera è cominciata nel campo recitativo, in quanto ella ha seguito il suo primo marito da Venezia, sua città natale a Roma poiché l’uomo voleva intraprendere la carriera nel mondo del cinema. Sfruttando le sue qualità e il suo talento, comincia anch’ella a presentarsi ai provini venendo scelta per diversi film di notevole importanza tra cui Diario di un italiano di Sergio Capogna, tratto dalla novella Wanda di Vasco Pratolini, Zappatore di Alfonso Brescia con Mario Merola e molte commedie all’italiana affiancando quello che poi sarà suo marito Jery Calà.

Ella fu scoperta da Nanny Loy che le propose di condurre alcune candid camera affiancata da Fiorello, allora semisconosciuto, fino al successo clamoroso di Domenica In, quando nel 1990 affiancò Luca Giurato in quell’edizione. Successivamente, l’allora direttore Rai, notò in Mara tanta professionalità e competenza tanto da proporle la conduzione da solista. Per molti anni ella è stata al timone della trasmissione e, ancora oggi, viene definita la Zia della Domenica. Nella sua trasmissione ci sono stati vari cambiamenti tanto che, il precedente anno si è parlato del tema che ha sconvolto un po’ tutto il mondo, il Covid-19, invitando medici, politici e virologi per parlare e informare meglio i telespettatori.

Ella è stata la compagna di Jerry Calà e Renzo Arbore e, proprio riguardo quest’ultimo ella in un’intervista ha rivelato: “Un giorno, mentre eravamo in cucina, mi ha guardata: avevo dei jeans, una maglietta, ero scalza e con i capelli raccolti. Mi ha detto: ‘Tu devi fare Domenica In così, mostrandoti come sei nella quotidianità. Se ci riesci è fatta’. È stato il suo unico consiglio. Penso che lavorare a Domenica In abbia influito anche nella fine di un amore. Sono errori che non ripeterei più”.

Tutti si chiedono una donna così influente nel mondo dello spettacolo quanto potrebbe guadagnare? qual è il suo cachet?

Il guadagno di Mara Venier: cifra impensabile

La curiosità porta a chiedersi quale sia il guadagno della conduttrice, star della Domenica.

Ella per contratto artistico dovrebbe percepire una cifra che si aggira tra i 500 mila e i 600 mila euro, ma a tale cifra dovrebbero aggiungersi tutti i benefit che ha la conduttrice e le ospitate in altre trasmissioni tv.

Una cifra da capogiro per la professionalità della Zia degli italiani.