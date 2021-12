Michelle Hunziker, dopo “All Together Now” spunta il nuovo programma: ecco dove la vedremo

Dopo il successo di All Together Now, Michelle Hunziker è pronta per tornare sul piccolo schermo con un nuovo programma che la vedrà protagonista, di cosa si tratta?

Michelle Hunziker è una conduttrice televisiva svizzera classe 1977. Inutile dirlo, il suo nome è diventato famoso in Italia dopo il matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti che l’ha resa madre di Aurora (1996). La sua bellezza ha subito attirato l’attenzione dei produttori ed ha debuttato nel programma I cervelloni, al fianco di Paolo Bonolis. Una carriera che va avanti non solo in Italia, ma anche in Germania ed in Svizzera dove il suo è un volto molto amato, a prescindere dal matrimonio con Ramazzotti.

Testimonial di brand noti come Bottega Verde, L’Oreal, Morellato e Roadhouse. In Italia la troviamo alla conduzione di Zelig, Scherzi a parte, Paperissima, Festivalbar e di Striscia la notizia per citare solo alcuni programmi di successo che la vedono protagonista. Dal 2020 è al timone di All Together Now. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, dal 2014 è sposata con Tomaso Trussardi che l’ha resa madre di Sole (2013) e di Celeste (2015).

Michelle Hunziker pronta a diventare la protagonista di un nuovo programma Mediaset

Non è certo un mistero che Michelle Hunziker sia uno dei volti più amati del piccolo schermo. La sua simpatia, il suo talento e la sua bellezza sono in grado di conquistare il pubblico ed ora la conduttrice svizzera si appresta a porre fine alla sua esperienza con il talent musical All Together Now.

Tutto questo lo sa bene Mediaset che, per il 2022, vuole fare un bel regalo alla Hunziker ed ai suoi fan. Stando ai rumors di TvBlog.it, infatti, pare che i vertici stiano pensando di regalarle un One Woman Show che la vedrebbe protagonista. Si tratterebbe di un programma sulla falsa riga di uno show teatrale.

Il titolo del nuovo programma dovrebbe essere Mi scappa da ridere e sarebbe composto da due puntate. In teoria le registrazioni inizieranno già a gennaio in modo tale che lo potremo vedere sul piccolo schermo nel mese di marzo e, più precisamente, nei due giovedì consecutivi la chiusura del Grande Fratello Vip.

Michelle Hunziker festeggia il compleanno di Aurora, ma è polemica

Nel frattempo, Michelle Hunziker ha festeggiato il compleanno della sua primogenita. Aurora, infatti, ha da poco compiuto 25 anni ed ha deciso di festeggiare alla grande circondata dai suoi affetti: famiglia, fidanzato ed amici come Sara Daniele ed Alvin.

Si sono concessi una giornata di relax alle terme di Milano, ma non sono mancate le critiche poiché nessuno di loro indossava la mascherina e non manteneva la distanza di sicurezza. Tuttavia sono costantemente sotto controllo con tamponi e test rapidi.