Royal Family, la regina Elisabetta sfida il virus: la scelta che ha sollevato un polverone

La Regina Elisabetta II sorprende la Royal Family britannica con una decisione rischiosa e inaspettata che ha fatto subito scoppiare le polemiche nel Regno Unito. Ecco che cosa è successo.

Elisabetta II è la Regina del Regno Unito. Incoronata nel 1953 dopo la morte di suo padre Re Giorgio VI, è in carica ormai da 68 anni, il che la rende la sovrana più longeva della storia britannica. Oggi ha 95 anni, ma nonostante l’età avanzata resta un punto di riferimento per la Royal Family e per tutta la cittadinanza del regno.

Di recente la Regina Elisabetta II è finita al centro di numerose polemiche e indiscrezioni circa il suo presunto stato di salute precario. Le notizie che filtrano da Buckingham Palace riferiscono che i medici di corte le avrebbero ormai persino vietato di bere il tradizionale cocktail serale che era una sua abitudine consolidata, tutto al fine di preservare la sua salute.

In ogni caso, la Regina è ancora al comando e non accenna a lasciare le redini del regno, nemmeno dopo che nell’aprile del 2021 suo marito il Principe Filippo di Edinburgo è passato a miglior vita. Quando accadrà, sarà suo figlio Carlo principe del Galles a raccogliere la sua eredità e salire al trono.

Adesso, però, una nuova polemica rischia di minare la serenità familiare della Royal Family. La notizia, pubblicata dal tabloid Daily Mail e rilanciata in Italia dal Corriere della Sera, ha sollevato un grande polverone nell’opinione pubblica inglese e anche il premier Boris Johnson potrebbe pagarne le spese.

Pranzo di Natale con 50 parenti, ma in UK dilaga il virus

La notizia che ha scatenato le polemiche è la decisione della Regina Elisabetta II di tenere il tradizionale pranzo natalizio che si tiene ogni anno il 21 dicembre al Palazzo Reale. Non proprio un pranzo qualunque: stiamo parlando di un ricevimento con almeno 50 invitati, tra figli, nipoti, cugini, parenti e chi più ne ha, più ne metta.

Insomma, a tavola andrà in scena un vero e proprio assembramento in piena regola ed è questo a spaventare cittadini e media: in Inghilterra, infatti, la variante Omicron del Coronavirus impazza già da settimane e il Governo britannico ha già in mente di disporre nuove restrizioni durante le festività.

La Regina sfida il virus e non sembra avere alcuna intenzione di tornare sui suoi passi: già lo scorso anno il pranzo era saltato a causa del lockdown e quest’anno, che sarà il primo Natale senza suo marito Filippo, la Regina vuole festeggiare come si deve, a tutti i costi.