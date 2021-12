Wanda Nara, ecco perché ha rinunciato al cognome di Icardi: il motivo è impensabile

La decisione presa da Wanda Nara di rinunciare al cognome del marito Icardi fa discutere, a maggior ragione per il motivo per cui ha deciso di fare questo.

Wanda Nara è una showgirl di Buenos Aires classe 1986. Figlia di Andres e di Nora, inizia come showgirl nelle emittenti argentine ed affianca il comico Jorge Corona nella sua stagione teatrale per solo due mesi poiché, poi, abbandona il lavoro a seguito di presunti abusi da parte dell’uomo e di sua moglie. Nel 2007 partecipa alla versione argentina di Dancing on Ice e nel 2011 a quella di Ballando con le stelle.

Si trasferisce in Italia per seguire il marito di allora ed inizia a farsi conoscere nel nostro paese. Nel 2018 è la co-conduttrice di Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco, mentre nel 2020 è opinionista al Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2008 al 2013 è stata sposata con Maxi Lopez che l’ha resa madre di Valentino (2009), Constantino (2010) e Benedicto (2012), mentre dal 2014 è sposata con Mauro Icardi (di cui è anche procuratrice) che l’ha resa madre di Francesca (2015) ed Isabella (2016).

Wanda Nara rinuncia al cognome di Icardi: svelato il vero motivo

Wanda Nara è molto seguita su Instagram. È sufficiente pensare che il suo profilo conta oltre 10 milioni di follower quindi è sotto costante controllo di chi la segue. Ed ovviamente non è passato inosservato il fatto che la showgirl abbia tolto il cognome Icardi dal suo nickname. Subito si è pensato ad un’altra crisi tra la Nara ed il marito Mauro Icardi.

Così Wanda ha voluto fare chiarezza e rivelare che il rapporto con suo marito non c’entra nulla con questa decisione. Intervistata da Flor de Equipo, programma argentino, ha affermato che: “Ho fatto richiesta a Instagram tempo fa per promuovere il mio brand di bellezza. Solo in questi giorni la richiesta è stata approvata”.

Nessuna crisi tra la Nara ed Icardi, ma semplicemente motivi professionali ed anche il ritardo di Instagram che, solo ora, ha accolto la sua richiesta. Inoltre, Wanda è pronta a presentare la sua Wanda Swim, ovvero la linea di costumi in arrivo per l’estate.

Come procede la relazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi?

La storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi procede per il meglio. Certo, in passato i due hanno vissuto momenti difficili, soprattutto a seguito delle voci di un possibile tradimento del calciatore, però poi hanno deciso di mettere davanti a tutto il bene della loro famiglia.

Si sono dati una seconda opportunità dopo un periodo lontani. È tornato tra di loro il sereno e la Nara ha fatto ritorno a Parigi.