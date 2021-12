Alberto Matano, la dichiarazione d’amore in diretta: “Da quel giorno non ci siamo più lasciati”

Un rapporto nato in un giorno qualunque, ma che è diventato sempre più importante tanto che non è mai finito: la dichiarazione d’amore di Alberto Matano.

Alberto Matano è un giornalista e conduttore televisivo di Catanzaro classe 1972. Nel 1995 si laurea in giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma ed inizia a collaborare con il quotidiano L’Avvenire e con Rete News. Nel 1996 entra a far parte della Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia e, dopo tre anni, diventa giornalista professionista arrivando al Giornale Radio. Nel 2007 è uno dei volti del Tg1 fino a diventare caposervizio della redazione interni.

Spesso lo abbiamo visto come conduttore di edizioni straordinarie del Tg1 come lo speciale sulle stragi di Sousse (Tunisia) o di Nizza. Dal 2019 è al timone de La vita in diretta e si è dilettato anche a prendere parte a Ballando con le stelle come concorrente.

Alberto Matano e le parole d’amore di Mara Venier

Alberto Matano è spesso presente sui social network dove condivide momenti della sua quotidianità, ma anche momenti della vita professionale. Proprio per questo motivo, ha voluto postare un video dove lo vediamo in un divertente sketch con Mara Venier.

Durante una puntata di Domenica In, Matano chiama la Venier ed i due parlano sulle note di Buonasera Dottore davanti ad un Ivan Zazzaroni che non sa cosa sta succedendo. Il conduttore scrive: “Tre anni fa a Domenica In…La giornata è cominciata così…risate a go go”.

E subito arriva il commento di Mara Venier che risponde con una dichiarazione d’amore: “Alberto mio…da quel giorno non ci siamo più lasciati…” il tutto con l’aggiunta di tanti cuori. I due sono molto uniti da un rapporto professionale, ma non solo, che si basa su stima e rispetto reciproco.

Alberto Matano e Lorella Cuccarini in che rapporti sono?

Due anni fa, la collaborazione tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini si è conclusa all’improvviso con la donna che ha scritto una lettera di fuoco al collega dove lo definiva, senza nominarlo direttamente, un maschilista dall’ego smisurato ed un ipocrita che lavorava alle sue spalle per sabotarla mentre a lei dimostrava solo stima.

Accuse surreali per Matano a maggior ragione perché è stato accusato di essere un maschilista, lui che è figlio di una storica femminista italiana e che viene da una famiglia mentalmente molto aperta. Oggi i rapporti tra Matano e la Cuccarini sono ancora molto freddi ed i due non hanno risolto la questione.