Romina Carrisi, il racconto della sua prima volta: “Imbarazzante…”

Romina Carrisi e il racconto della sua prima volta che è stata imbarazzante: ecco i motivi, i dettagli e le curiosità

Una delle figlie d’arte del mondo dello spettacolo di uno dei personaggi che ha cambiato la scena musicale con la sua voce profonda, Al Bano Carrisi, ha un rapporto davvero speciale con suo papà e anche con la sua mamma, la splendida Romina Power: stiamo parlando della bellissima Romina Carrisi. Un ragazza semplice, bellissima che ha tante ambizioni e competenze spaziando tra musica, canto, scrittura e pittura anche se la vera passione è la fotografia.

La sua bellezza straordinaria ha conquistato i cuori dei telespettatori e dei tanti followers che la seguono con estrema passione. Ella è nata da un amore forte e passionale di una delle coppie simbolo della musica italiana, Romina Power e Al Bano Carrisi tanto che la ragazza ha seguito le orme dei suoi genitori definendosi una donna con tante ambizioni e soprattutto un’artista a 360 gradi grazie ai suoi interessi.

Il rapporto con suo padre è davvero molto forte e ad accomunarli è la semplicità, l’umiltà e la passione per la musica. Inizialmente, ha rivelato la ragazza nel programma Verissimo, condotto d a Silvia Toffanin, il loro rapporto è stato difficile ma man mano si è rafforzato tanto da farlo notare spesso anche davanti alle telecamere.

Nel corso di alcune interviste ha rivelato di aver sofferto di un problema di salute legato ad un edema alle corde vocali curate da un medico francese che le ha risolto, per fortuna, la sua situazione di salute tanto da affermare: “Ho avuto problemi serissimi perché avevo un edema alle corde vocali. Grazie alle cure di un medico francese sono riuscita a cantare meglio di prima. Quando ho capito che avrei potuto continuare per me è stato un miracolo. Ho tirato un sospiro di sollievo perché dopo tanti anni di tempesta c’è stata una grandissima giornata di sole. Sono felice e rasserenata”.

Al programma Oggi è un altro giorno, la bella Romina Carrisi ha fatto una rivelazione che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta.

La rivelazione di Romina Carrisi

Alla trasmissione Oggi è un altro giorno, la figlia di Al Bano e Romina, Romina Carrisi ha rivelato come è stato il suo primo bacio e quando è avvenuto.

Ella alla domanda ha risposto: “è stato un po’ imbarazzante, era a scuola vicino al campetto da calcio e lui mi aveva detto se ci volevamo baciare, quindi ha chiamato tutti gli amichetti tipo un corteo, tutti a vedere questo primo bacio.. è stato imbarazzantissimo. In terza media”.