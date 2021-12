Alessandro Gassmann, l’annuncio che ha straziato i suoi fan: “È finita…”

Alessandro Gassman ha fatto un annuncio che ha straziato i suoi fan lasciando tutti a bocca aperta: ecco cosa è accaduto

Rappresenta un attore con grossi attributi e competenze professionali, figlio d’arte del grande Vittorio Gassman che ha cambiato il mondo cinematografico con la sua estrema professionalità anche se, inizialmente con suo padre non ha un rapporto molto buono e non tutto va per il verso giusto: stiamo parlando di Alessandro Gassman che nella sua carriera ha interpretato moltissimi film di successo fra cui possiamo ricordare Ritorno al crimine nel 2020, Non odiare, Mio fratello rincorre i dinosauri, Il premio, Beata Ignoranza, Onda su onda, Gli ultimi saranno gli ultimi.

La sua passione per il mondo della cinematografia la eredita da suo papà Vittorio Gassman che lo spinge verso questo settore nonostante il rifiuto iniziale da parte di Alessandro che da ragazzino era vivace e senza voglia di fare tanto che in un’intervista rivelò dettagli del suo inizio di carriera: “Io non volevo fare niente. Non ho fatto l’università, sono stato una capra a scuola. Ero sportivo perché giocavo a pallacanestro, ma ero uno scavezzacollo: ragazze, discoteche, vivevo di notte. Lavoravo come buttafuori al Piper: mi piaceva fare a botte e così monetizzavo per comprare la miscela per la mia Vespa truccata. Una vita fallita”.

Proprio per questo, Vittorio Gassman lo fa debuttare in un film autobiografico a soli diciassette anni dal titolo Di padre in figlio, scritto, diretto e interpretato con il padre con la quale, successivamente, studia recitazione presso la Bottega Teatrale di Firenze. Nel 1996 inizia un sodalizio artistico con Gianmarco Tognazzi e il pubblico li ha visti recitare insieme in diversi film come Uomini senza donne, Facciamo fiesta, Lovest, I miei più cari amici, Teste di cocco, Ex e Natale a Beverly Hills, nella versione teatrale di A qualcuno piace caldo e doppiare il cartone animato La strada per El Dorado.

Un anno dopo, nel 1997, recita nel primo film di successo di Ferzan Ozpetek, Il Bagno turco, riscuotendo un grandissimo successo e così la sua carriera, giorno per giorno, cresce sempre di più fino ad essere costellata di successi infatti nel 2008 vince il David di Donatello per il miglior attore non protagonista, il Ciak d’oro, il Nastro d’argento e il Globo d’oro della stampa estera.

Molto seguito sui social fa un annuncio commovente ai suoi fan.

Il messaggio che ha commosso i fan

Alessandro Gassman ha sempre dimostrato di essere un ottimo attore e soprattutto lo ha fatto in una nuova fiction andata in onda su Rai 1 diretta da Alessandro D’Alatri e basata sulla serie catalana Merlí composta da 12 episodi che si è rivelata un vero successo.

Egli, infatti ha voluto ringraziare i suoi fan con un messaggio molto commovente sui social affermando: “È finita. GRAZIE davvero per l’attenzione, i complimenti ed il calore che mi avete trasmesso!!! Alla prossima!!!”.