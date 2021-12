Antonella Clerici, il messaggio drammatico in diretta: “…una malattia genetica rara”

La conduttrice Antonella Clerici e il messaggio drammatico in diretta televisiva: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda

Una delle conduttrici di maggiori successo, volto apprezzato dai milioni di italiani per il suo programma, ormai diventato un cult delle reti Rai, che ha consigliato diversi telespettatori in materia culinaria con ricette da leccarsi i baffi sorprendendo i vari ospiti, il programma La prova del cuoco. Ovviamente non ha bisogno di presentazioni, stiamo parlando della bellissima Antonella Clerici, volto apprezzato non solo per questa trasmissione di successo ma anche per altre che sono state sempre di ottimo successo come Il Ristorante, Il Festival di Sanremo, Ti lascio una canzone.

Noi tutti solitamente associamo il volto di Antonella Clerici alla sua trasmissioni di punta del mezzogiorno, La prova del cuoco, ma ella ha sempre dimostrato di essere un’ottima conduttrice anche per altri programmi di successo come Il ristorante, il Festival di Sanremo 2005, Il treno dei desideri, Ti lascio una canzone, il Festival di Sanremo 2010, il remake di Portobello, lo Zecchino d’Oro 2019. La sua carriera non ha spiccato subito il volo in qualità di conduttrice bensì, nel lontano 1985 ha svolto il ruolo di annunciatrice nel programma Telereporter.

La sua spiccata professionalità si è susseguita con il programma Dribbling insieme a Gianfranco De Laurentiis, Semaforo giallo nel 1987 e Oggi sport dal 1987 al 1989, sempre su Rai 2 fino alla conduzione de la Domenica Sportiva Circo bianco sempre su Rai 1. Nel 2000, inizia a condurre il programma culinario che oggi le ha dato la massima notorietà, La prova del cuoco, che sin da subito si è rivelato un programma di successo.

Non tutti sanno che la bella Antonella Clerici ha avuto una storia d’amore con Massimo Giletti, conclusa per incongruenze caratteriali anche se oggi tra i due vige un rapporto speciale di rispetto e fiducia. Successivamente ha avuto un flirt con un animatore più giovane di tredici anni rispetto a lei che è finito al bersaglio delle critiche da parte dei media tanto che proprio quest’ultimo in un’intervista avrebbe rivelato quanto gli è accaduto: “quando Antonella ha svelato il nostro amore, sono stato bersaglio di critiche indegne, al limite del razzismo. Quando mi ha portato in TV per lavorare con lei, ho subito un linciaggio mai visto. Sono stato messo alla berlina anche da lei perché sono nato e cresciuto povero. Questa mia condizione mi ha reso un facile bersaglio”.

Antonella Clerici ha deciso di sensibilizzare il pubblico verso un tema molto importante.

Antonella Clerici e il messaggio sui social

Antonella Clerici è una personalità molto influente nel mondo dello spettacolo e ha un rapporto davvero speciale con i suoi fan tanto che normalmente condivide la sua vita quotidiana, le novità della sua carriera professionale e i momenti di relax nelle stories Instagram.

Questa volta ha deciso di utilizzare i social per un motivo davvero preciso, ossia tramite la pagina del programma “Mezzogiorno in Rai” ella ha postato una foto con un messaggio molto importante affermando e sensibilizzando su un tema molto importante, le malattie genetiche rare: “Ci sono tante persone che non si arrendono ad una malattia genetica rara”.