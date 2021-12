Chiara Ferragni annuncia l’arrivo del terzo figlio: clamorosa notizia

Chiara Ferragni e Fedez sforneranno un altro bambino? La coppia più seguita dagli italiani annuncia l’intenzione di fare un terzo figlio, che potrebbe anche essere adottato: ecco la confessione dei Ferragnez.

Chiara Ferragni e Fedez sono senza ombra di dubbio la coppia più seguita dagli italiani e certamente una delle più famose del mondo. Lei è un’imprenditrice digitale di 34 anni, lui un rapper e cantante di 32 anni: insieme sono chiamati “Ferragnez“, si sono fidanzati nel 2016 e poi sono convolati a nozze nel settembre 2018.

Dal matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni sono già nati due bambini, che hanno preso entrambi i cognomi di mamma e papà: il primo figlio si chiama Leone Lucia Ferragni, ha 3 anni ed è praticamente già diventato una star del web grazie ai video e le foto che i genitori postano quotidianamente sui social. La seconda figlia si chiama Vittoria ed ha ancora pochi mesi essendo nata a luglio 2021.

Di recente l’intera famiglia è diventata protagonista di una docu-serie prodotta da Amazon Prime Video che si chiama proprio “The Ferragnez” e racconta la vita privata di Chiara e Fedez attraverso il filo conduttore della terapia di coppia, tra litigi, incomprensioni, momenti di tenerezza e l’amore che inevitabilmente lega marito e moglie.

Proprio in uno degli episodi della serie, Fedez e Chiara Ferragni raccontano i momenti salienti della gravidanza e del parto della secondogenita Vittoria, lasciandosi andare anche ad un’importante confessione che riguarda la possibilità di fare anche un terzo figlio. Ecco che cosa hanno detto.

“Forse lo adottiamo”. I Ferragnez annunciano il terzo figlio

Nonostante la grande emozione per la nascita della piccola Vittoria, la seconda arrivata in casa Ferragnez, né Chiara né Fedez hanno nascosto l’intenzione di continuare a sfornare bambini nei prossimi anni, anche se la donna è sembrata più convinta di suo marito a riguardo.

A chi gli chiede del terzo figlio, Fedez risponde: “Io sono più per l’adozione, il terzo lo adotterei“. Chiara Ferragni, invece, pur non rifiutando l’ipotesi apre alla possibilità di una terza gravidanza: “Ma magari tra un anno lo rifacciamo, tre è il numero perfetto! Ma sì, anche l’adozione è una bella opzione“.

Il rapper, però, non sembra voler correre troppo e aggiunge: “Io comunque sono contento così“. Insomma, Chiara Ferragni annuncia l’arrivo del terzo figlio ma a giudicare dalla reazione di Fedez non avverrà a breve. Per il momento i Ferragnez si godono i due bambini, poi chissà che l’anno prossimo non arrivi davvero un nuovo arrivato.