Fabrizio Corona è un fiume in piena: “Mi sono fatto succhiare il…”

Fabrizio Corona è un fiume in piena e fa una rivelazione che lascia tutti senza parole: ecco quanto ha dichiarato

Si è fatto sempre conoscere per la sua bellezza mozzafiato e l’aria da “cattivo e affascinante” definito anche il Re dei paparazzi per eccellenza per la sua carriera lavorativa anche se ha dovuto affrontare diversi processi giudiziari: si tratta di Fabrizio Corona che continua ad essere al centro del gossip e dell’attenzione mediatica per le sue ospitate e per le sue affermazioni. Uno degli uomini più affascinanti del panorama italiano ha avuto accanto a sé, nel corso degli anni, le donne più belle come Belen Rodriguez, showgirl argentina, Nina Moric sua ex moglie con cu ha avuto un figlio, Carlos e Asia Argento.

I primi passi nel mondo dello spettacolo li muove nel lontano 1998 dove fa la conoscenza del manager Lele Mora e i due iniziano a collaborare artisticamente. In una intervista, anni dopo, Lele Mora ha rivelato di aver avuto un rapporto non solo professionale ma anche intimo con Fabrizio, cosa immediatamente smentita da quest’ultimo il quale ha rivelato: “Non c’è stato mai nulla tra me e lui. Io bisessuale? Ma se lo fossi stato sarei andato un uomo più carino”.

Le sue vicissitudini soprattutto sentimentali sono state sempre al centro dell’attenzione dei media televisivi ed editoriali, in particolare la storia travagliata con la sua ex moglie Nina Moric. I due hanno sempre avuto enormi conflitti, disguidi che hanno fatto soffrire il loro unico figlio, Carlos, un ragazzo molto educato che ha dovuto affrontare nell’età adolescenziale una serie di situazioni complicate che però finalmente sembrano essere risolte. Proprio il figlio, alla vigilia dei suoi diciotto anni ha scritto sui social: “La mia splendida famiglia riunita. Il regalo più bello per i miei 18 anni”.

Una donna che spesso Fabrizio ripete ai giornali che gli ha cambiato la vita e ha vissuto un amore davvero forte, passionale e senza fine è stato quello con la showgirl argentina Belen Rodriguez , relazione durata dal 2009 al 2012, in un’intervista egli ha confessato: “Belen è l’unica donna che è riuscita a cambiarmi: non l’ho mai tradita. Nina invece sì!”.

Fabrizio Corona lascia sempre senza parole i suoi fan e questa volta ha pubblicato un messaggio sui social davvero sconvolgente.

Il messaggio sconvolgente di Fabrizio sui social

La storica amicizia tra Fabrizio Corona e Gabriele Parpiglia pare sia finita. I due sono apparsi spesso insieme e sembravano davvero affiatati ma non è tutto oro ciò che luccica.

Fabrizio ha svelato: “Abbiamo rotto la nostra amicizia dopo venticinque anni, era amicizia a senso unico da parte mia nei suoi confronti…Tu non eri quello che piangeva mentre ero in galera? E hai guadagnato cifre insieme al tuo collaboratore e socio, Giuseppe Carriere, a vendere qualsiasi cosa riguardasse la mia vita”.

A queste accuse Gabriele aveva risposto smentendo le parole dell’ex amico: “Sei solo come un cane, io oggi ho l’amore indissolubile, disinteressato e puro di mio figlio, ho costruito qualcosa, ho una famiglia. Tu sei solo, io dico sempre la verità e mi mostro nel bene e nel male, tu ti vendi per quello che non sei e non sarai mai. Spero di non incontrarti mai, spero che gli altri non ti conoscano per quello che sei.”

Inoltre di recente, in una stories Instagram ha continuato ad accusare l’ex amico scrivendo: “Quell’essere immondo e malato di Gabriele Parpiglia, dopo che gli ho dato il primo lavoro e gli ho insegnato il lavoro, dopo che l’ho mantenuto per 20 anni economicamente e che sempre per 20 anni mi sono fatto succhiare il sangue , un anno fa mi ha fatto due denunce false gravissime mandate direttamente al magistrato di sorveglianza per farmi arrestare”.