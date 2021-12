Festival di Sanremo, spunta il nome del co-conduttore: ecco chi affiancherà Amadeus | L’indiscrezione

Prende forma il Festival di Sanremo 2022 e si inizia già a parlare di chi affiancherà Amadeus nel ruolo di co-conduttore al Teatro Ariston: l’indiscrezione è clamorosa, ecco chi dovrebbe essere.

La settantaduesima edizione del Festival della canzone italiana si terrà dall’1 febbraio al 5 febbraio 2022, come sempre in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo e in onda su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2. Per il terzo anno consecutivo sarà ancora Amadeus il direttore artistico e presentatore, ma non è ancora chiaro chi lo affiancherà.

Nel frattempo sono già stati annunciati i nomi degli artisti in gara. A Sanremo 2022 ci saranno innanzitutto i primi tre classificati di Sanremo Giovani, il concorso canoro per giovani promesse musicali che si è tenuto nel dicembre 2021: i tre vincitori sono Yuman, Matteo Romano e Tananai. A loro si aggiungono 22 artisti della categoria “Big“, per un totale di venticinque concorrenti.

I cantanti famosi scelti per Sanremo 2022 sono i seguenti: Achille Lauro, AKA 7even, Ana Mena, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Elisa, Emma, Fabrizio Moro, Gianni Morandi, Giovanni Truppi, Giusy Ferreri, Highsnob e Hu, Irama, Iva Zanicchi, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, Mahmood e Blanco, Massimo Ranieri, Michele Bravi, Noemi, Rkomi e Sangiovanni.

Tutto pronto, dunque. Manca solo una cosa: il nome di chi affiancherà Amadeus nel ruolo di co-conduttore del Festival. Pare infatti che quest’anno non ci sarà Fiorello, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali in tal senso. L’ospite co-conduttore potrebbe cambiare di serata in serata, ma adesso è spuntato il primo nome.

Sanremo 2022, Tommaso Paradiso co-conduttore?

A rilanciare questa clamorosa indiscrezione è la rivista settimanale “Chi”: potrebbe essere Tommaso Paradiso il co-conduttore di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus, almeno per una serata. Classe 1983, Tommaso Paradiso è un cantante di 38 anni d’età, diventato famoso in tutta Italia come frontman del gruppo “Thegiornalisti” prima di avviare la sua carriera da solista.

Pare che Amadeus abbia provato a strappare un sì dal cantante per averlo tra i cantanti in gara, ma che alla fine non se ne sia fatto niente. Il conduttore di Sanremo allora avrebbe rilanciato la proposta offrendogli un ruolo da co-conduttore e adesso si aspetta solo che l’indiscrezione venga ufficializzata.

L’anno scorso, oltre a Fiorello, Amadeus aveva ospitato un parterre di donne composto da Matilda De Angelis, Elodie, Vittoria Ceretti, Barbara Palombelli e Beatrice Venezi. Quest’anno, invece, la prima scelta sembra essere ricaduta su un uomo: Tommaso Paradiso accetterà la proposta? Lo scopriremo molto presto.