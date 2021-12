Gianni Sperti, sapete quanto guadagna l’opinionista di Uomini e Donne? Stenterete a crederci

Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne guadagna una cifra impensabile: ecco i dettagli e le curiosità

Uno dei punti cardine della trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne, che prima di svolgere il ruolo di opinionista insieme a Tina Cipollari è stato un grande ballerino di numerosi programmi televisivi di successo fra cui ricordiamo Buona Domenica è Gianni Sperti. Egli, originario di Pulsano, sin da piccolo aveva il sogno di diventare ballerino, cosa realmente accaduta ma che negli anni ha deciso di cambiare il suo destino facendo, però, sempre parte del mondo dello spettacolo e conquistando il pubblico con la sua semplicità, umiltà e professionalità.

Il sogno della danza è stato uno dei punti cardine della vita di Gianni Sperti che ha dimostrato sin da subito il suo talento e la sua bravura nei primi programmi a cui ha partecipato fra cui possiamo ricordare Buona Domenica nel corpo di ballo, successivamente Stelle sull’acqua, , Il grande bluff di Luca Barbareschi e una nuova edizione di La sai l’ultima?, Amici di Maria De Filippi e negli anni 2000 punto fermo della stessa conduttrice.

Sul web si vociferava la voce della sua omosessualità ne smentita ne confermato dallo stesso che ha esplicitamente affermato: “Non amo le etichette e le classificazioni sociali. Inoltre la vita sessuale degli esseri umani, secondo i miei valori, è da considerarsi privata, che si parli di etero o di gay. Quindi se anche lo fossi sarebbero fatti miei”.

Nel corso della sua vita è stato legato sentimentalmente a Paola Barale, conosciuta nella trasmissione Buona Domenica. I due si sono sposati nel 1998 e separati dopo soli 4 anni. Gianni ha avuto numerosi flirt con diverse donne dello spettacolo fra cui ricordiamo Karina Cascella e Maria Zaffino.

Tutti sono stati sempre curiosi di sapere come mai quel sogno tanto desiderato della danza lo ha accantonato per dedicarsi solo ed esclusivamente al ruolo di opinionista nel dating Uomini e Donne ed egli ha confessato: “Ho iniziato nel periodo in cui la televisione italiana offriva molti programmi con la presenza di un corpo di ballo e l’ho fatto per molti anni nonostante la carriera del ballerino è notoriamente breve come quella di un calciatore”.

Il pubblico è sempre curioso di sapere quanto guadagnano i personaggi famosi come Gianni Sperti.

Gianni Sperti quanto guadagna?

Gianni Sperti è uno dei pilastri del dating di Uomini e Donne insieme a Tina Cipollari e in molti si sono chiesti quale sia il suo guadagno.

Stando ad alcune indiscrezioni, Gianni Sperti e la collega e amica Tina Cipollari percepirebbero intorno ai mille-due mila euro per il dating, anche se non è specificato se tale cifra è per ogni puntata.

A svelare nel dettaglio il guadagno dell’ex ballerino ci ha pensato ‘FidelityHouse’, che facendo due conti pare che sia lui che Tina portino a casa una cifra che si aggira tra tra gli 8 mila e 16 mila euro al mese.