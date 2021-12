Qui era soltanto una bambina, oggi è una delle presentatrici più apprezzate in assoluto: ecco chi è

Riuscite a riconoscere chi è la bambina sorridente nella foto? Oggi è diventata una scrittrice, conduttrice e presentatrice famosissima, tra le più apprezzate in assoluto. Ecco di chi si tratta.

Avete già capito di chi stiamo parlando? La bambina sorridente nella foto, che qui sotto rivediamo in un’altra vecchia foto di famiglia, ancora più piccola e con i capelli corti, è cresciuta fino a diventare una scrittrice, presentatrice televisiva e conduttrice radiofonica molto apprezzata in Italia. Ecco qualche indizio per aiutarvi a scoprire chi è.

Nata nel 1982 in Emilia-Romagna da genitori di origine sarda, oggi ha 39 anni d’età e dopo essere stata sposata per qualche anno con un famoso attore romano, si è separata da suo marito nel gennaio del 2021. Anche se tutti la conoscono come presentatrice, da giovane è stata anche cantante ed ha inciso un album musicale nel 2008.

La sua carriera, però, è cominciata come showgirl e valletta ad inizio anni 2000, finché non ha ottenuto i primi ruoli da presentatrice televisiva sulle reti Mediaset e Rai. Oltre alla televisione, ha lavorato e continua a lavorare molto anche in radio: dal 2018 è la voce che presenta il Festival di Sanremo per gli ascoltatori di Rai Radio 2.

Si è occupata di teatro ed ha scritto anche due romanzi più o meno autobiografici. La sua storia personale è inevitabilmente legata a quella della sua famiglia, una storia molto particolare raccontata, in parte, nella docu-serie Netflix “SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano“. Siete riusciti a capire chi è? Ecco la risposta.

La bambina in foto è Andrea Deloglu da piccola

È Andrea Deloglu da piccola la bambina nelle foto. Figlia di Walter Deloglu, ex autista personale di Vincenzo Muccioli, ha trascorso l’intera infanzia nella comunità terapeutica di recupero per tossicodipendenti di San Patrignano, dove i suoi genitori si erano conosciuti e sposati.

Dal 2016 al 2021 Andrea Deloglu è stata sposata con Francesco Montanari, attore famoso per aver interpretato “il Libanese” nella serie “Romanzo criminale“. Nel 2021 ha presentato l’evento di premiazione del Premio Campiello, la cerimonia di inizio anno scolastico “Tutti a scuola” e “Ricomincio da Raitre“, programma televisivo dedicato al teatro.

I suoi romanzi si intitolano “La collina” e “Dove finiscono le parole“, mentre il suo album musicale si chiama “Chicas de contrabando“. Attualmente è anche testimonial del marchio di cosmetici Somatoline e dei detersivi Fairy. Altra piccola curiosità su Andrea Deloglu: pratica il Karate ed è cintura nera secondo Dan.