Romina Power perde completamente le staffe: pesanti insulti all’indirizzo di Selvaggia Lucarelli

Ha vissuto e ha fatto vivere un grande amore con lei anche al pubblico che gli ha amati per la loro voce, per la carriera e per i loro successi che per anni sono stati la colonna sonora delle storie d’amore della maggior parte degli italiani: stiamo parlando della bellissima Romina Power, ex compagna di Al Bano Carrisi. Insieme hanno creato la maggior parte dei successi canori che gli hanno portati a inserirsi nella scena musicale italiana; possiamo ricordare alcuni come Ci sarà, Nostalgia Canaglia e Felicità. Romina, da solista ha cantato il famoso brano Il ballo del qua qua.

Sin da sempre appassionata per il cinema, per la musica e per lo spettacolo in generale, passione che le è stata ereditata da suo papà, un divo di Hollywood degli anni Cinquanta anche se, successivamente la sua morte, nel 1958 ha cambiato la vita si Romina e di sua sorella che per un breve periodo sono state in Messico da sua nonna e successivamente si sono trasferite con sua mamma e il nuovo compagno in Italia, precisamente a Roma. Il suo nome deriva dalla forte passione dei genitori per la terra italiana e soprattutto per la Capitale.

Il debutto cinematografico di Romina è avvenuto in adolescenza, precisamente all’età di quattordici anni tra cui Justine, ovvero le disavventure della virtù di Jesús Franco. Successivamente, partecipa al film Nel sole, musicarello tratto dal brano omonimo di successo di Al Bano Carrisi dove, conosce e si innamora perdutamente di quest’ultimo nonostante l’opposizione al loro amore dalle rispettive famiglie. I due insieme hanno dato vita ad una serie di successi musicali come Nostalgia Canaglia, insieme hanno partecipato a due Eurovision Song Contest nel 1976 a L’Aia con We’ll Live It All Again e nel 1985 a Göteborg con Magic, oh magic, aggiudicandosi la vittoria del Festival di Sanremo nel 1984 con il brano Ci Sarà.

Un amore davvero forte e passionale con Al Bano Carrisi ed ella in alcune interviste ha raccontato come si sentiva in quel periodo, libera e felice: “Era tutto easy, anche tra sconosciuti. Era bellissimo: la cosa peggiore che ti potesse capitare era restare incinta. Che a pensarci, non è una cosa tanto brutta, no? Ero promiscua? Pare di sì”.

Romina Power, nonostante la sua carriera di successo, attacca pesantemente uno dei giudici di Ballando con le stelle: la bella Selvaggia Lucarelli.

Romina Power attacca duramente Selvaggia Lucarelli: ecco i motivi

Romina Power ha attaccato pesantemente la giornalista e giudice Selvaggia Lucarelli prendendo difese del suo ex marito, concorrente del programma Ballando con le stelle.

La cantante avrebbe scritto in inglese: “Last night Lucarelli was very cheeky and disprectful with you… Silly woman” (la traduzione in italiano: “L’altra sera la Lucarelli è stata davvero sfacciata e irrispettosa con te… Donna stupida“)