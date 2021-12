Francesco Facchinetti, sua moglie Wilma vuota il sacco: “Non facciamo l’amore da…”

Sapete da quanto tempo non fanno l’amore Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma Helena Faissol? È stata proprio lei a vuotare il sacco sull’astinenza raccontando a tutti la verità.

Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol sono i protagonisti di “The Facchinettis“, la docu-serie di Real Time in onda su Dplay e Discovery+. Marito e moglie, con i due bambini al seguito, mettono a nudo la propria vita privata raccontando tutti i dettagli del loro matrimonio senza filtri.

Francesco Facchinetti, anche conosciuto come Dj Francesco, è il figlio del cantante dei Pooh Roby Facchinetti: ha 41 anni d’età ed ha un’agenzia di management nel settore dello spettacolo. Lei invece è una fashion blogger brasiliana di 39 anni d’età ed è diventata lady Facchinetti nel 2014, data del matrimonio.

Insieme hanno avuto due figli: Lavinia Facchinetti di 5 anni e Leone Facchinetti di 7 anni. Francesco però ha anche una terza figlia di nome Mia, più grande, nata dalla precedente relazione con la conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi. Anche sua moglie ha un’altra figlia di nome Charlotte Olympia, anche lei frutto di un’altra relazione.

In una delle puntate della serie documentario, Francesco Facchinetti e Wilma hanno provato a superare alcune incomprensioni grazie all’aiuto di una professionista della terapia di coppia. E quando la terapeuta li ha messi alle strette, lei ha confessato tutto.

The Facchinettis, Wilma si confessa senza filtri

“Per quale motivo avete deciso di venire da me?“, chiede la psicologa alla coppia. “Ah, io non lo so. Tu lo sai?“, risponde Francesco guardando sua moglie. E lei vuota il sacco immediatamente: “Sento che mio marito è molto assente. Non facciamo l’amore da…“.

Ci pensa un po’, ma lui la interrompe subito: “Non esagerare!“. E lei risponde: “Che giorno è oggi?” e dopo un breve calcolo ecco la risposta: “28 giorni!“. Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma non fanno l’amore da ventotto giorno, ma lui prova a sdrammatizzare ma è visibilmente imbarazzato: “Non è che lo metto sul calendario. Ma poi non è così estrema la cosa, stiamo estremizzando tutto…“.

Facchinetti ride, ma a dire la verità sua moglie Wilma sembra un po’ infastidita dal suo comportamento e rincara la dose. Perché non fanno più l’amore? “Lui è sempre al telefono“, sentenzia la donna. Niente di grave, comunque: la terapia di coppia serve a questo, a confrontarsi senza peli sulla lingua sui problemi e provare a risolverli insieme.