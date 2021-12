GfVip, Manuel Bortuzzo cede alle lacrime: il gesto di Aldo Montano che l’ha fatto disperare

Che ci fa Manuel Bortuzzo in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip? L’ex nuotatore piange disperato al GfVip di fronte ad Aldo Montano: ecco il gesto lo ha fatto crollare emotivamente.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata lo scorso 13 settembre 2021 ed andrà in onda fino a marzo 2022, anche quest’anno condotto da Alfonso Signorini, assistito dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Come sempre, nella casa c’è chi piange e c’è chi ride e stavolta è toccato a Manuel Bortuzzo affrontare i tormenti della tristezza.

Manuel Bortuzzo è un ex nuotatore di 22 anni, divenuto tristemente noto per essere rimasto paralitico dopo un aggressione con arma da fuoco subita a Roma nel 2019. La sparatoria lo ha costretto sulla sedia a rotelle e così quest’anno ha dato una sterzata alla sua carriera ed è entrato al GfVip.

Con lui nella casa i concorrenti rimasti sono Alessandro Basciano, Biagio D’Anelli, Carmen Russo, Davide Silvestri, Eva Grimaldi, Federica Calemme, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica Hailé Selassié, Katia Ricciarelli, Lulù Haile Selassie, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, Valeria Marini e Giacomo Hurtis.

Chi invece non è più presente al Grande Fratello Vip è Aldo Montano, ex campione olimpico di scherma, che all’età di 43 anni si è ritirato dalle competizioni dopo l’ennesima brillante prestazione alle Olimpiadi di Tokyo questa estate. Venerdì Aldo Montano si è ritirato dal Gfvip.

Aldo lascia il GFVip, Manuel piange disperato

Quando Manuel Bortuzzo non ha visto tornare Aldo Montano insieme a Jessica e Soleil, ha capito subito che l’ex schermidore aveva deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Troppo grande la nostalgia di casa e troppo lontano l’affetto della famiglia.

Manuel cede alle lacrime e subito viene rincuorato dagli altri concorrenti. L’uscita dalla casa di Aldo Montano è un gesto che l’ha fatto disperare, ma per fortuna Alfonso Signorini gli ha concesso il tempo di un ultimo saluto. Un momento di tenerezza ed amicizia davvero emozionante.

Manuel e Aldo si sono lasciati andare ad un lungo abbraccio, durante il quale l’ex nuotatore non ha smesso di piangere. L’amico gli ha rivolto parole di incoraggiamento: “Hai una luce degli occhi diversa da quella che avevi due-tre settimane fa. Mi fa piacere, sono contento. Tu vai avanti, ma per me finisce qua“. I due amici sono poi scoppiati in una risata liberatoria, lasciandosi con la promessa che Manuel si sarebbe fatto forza per andare avanti.