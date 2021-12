Benedetta Rossi, la triste notizia che l’ha addolorata: “Mi viene da piangere”

Benedetta Rossi, la foodblogger, ha parlato della triste notizia che l’ha sconvolta e addolorata: ecco di cosa si tratta

Una delle foodblogger che con la sua cucina semplice dai piatti gustosi che richiamano il piacere del fatto in casa, dei valori tradizionali della famiglia allo stesso tempo accomunando il gusto e la particolarità è colei che grazie all’umiltà che la contraddistingue dal resto, oggi è diventata una delle foodblogger di successo collaborando con alcuni brand nazionali e tenendo un programma tutto suo chiamato Fatto in casa con Benedetta: si tratta, appunto della splendida e simpatica Benedetta Rossi. Grazie al suo passato e a sua mamma e sua nonna che le hanno svelato i segreti della cucina, oggi è diventata un punto cardine di molti italiani e non solo.

La bella Benedetta è nata nel 1972 a Porto San Giorgio, provincia di Fermo e ha fatto della sua passione un vero e proprio lavoro ereditando i segreti culinari da sua mamma e sua nonna che avevano un agriturismo. Per potersi pagare gli studi ella comincia a collaborare proprio con i due pilastri della sua vita tanto che, nel 1990 apre il suo agriturismo insieme al compagno Marco Gentili, suo attuale marito.

Un po’ per divertimento, un po’ per passione, ella decide di creare un blog di successo dal titolo “Fatto in casa con benedetta” ottenendo un riscontro che la rende unica soprattutto al mondo del web. Dopo qualche tempo arriva la svolta: le viene proposto un programma tutto suo trasmesso su Food Network Italia, canale 33. Spesso, svela le ricette semplici e come preparare dei piatti gustosi da leccarsi i baffi sorprendendo gli ospiti.

Ella, tutt’ora legata a suo marito Marco Gentili, ha trascorso la luna “di miele” sulla spiaggia delle Hawaii, dove con suo marito hanno rinnovato le promesse dopo ben dieci anni di matrimonio tanto che la donna ha scritto sui social: “Al tramonto abbiamo rinnovato le nostre promesse di matrimonio…ci siamo emozionati come 10 anni fa”.

Il grosso successo l’ha portata davvero lontano, oltre con un programma televisivo ma anche con la collaborazione di diversi brand di successo e la stesura di diversi libri di cucina come “Fatto in casa da Benedetta”, l’anno successivo “Fatto in casa da Benedetta 2” e nel 2018 “La cucina di casa mia” tutti per Mondadori.

Benedetta Rossi ha dovuto affrontare un avvenimento che ha lasciato senza parole tutti, soprattutto il popolo del web.

Benedetta Rossi su tutte le furie: ecco cosa è successo

Benedetta Rossi ha dovuto affrontare una grave situazione che le ha provocato tanta rabbia per un gesto che non le è piaciuto per nulla: è stata oggetto di una truffa proprio su Instagram.

Ella, visibilmente agitata ha raccontato nelle sue stories Instagram: “Mi viene da piangere dalla rabbia perché stamattina mi hanno scritto delle persone che hanno abboccato a questa cavolo di truffa. Non si sono accorti che era tutto finto, che hanno rubato la mia immagine per fare la pubblicità a queste pillole dimagranti di cui io non c’entro nulla. Nonostante io abbia fatto delle stories per avvertire, delle persone più ingenue ci sono cascate in pieno”.

Ha poi aggiunto: “Quello che vie chiedo, appena vedere passare queste pubblicità con la mia faccia per prodotti dimagranti segnalatelo subito su Instagram e Facebook perché è l’unico modo per bloccare questi delinquenti. Passate parole e avvertite i vostri cari che potrebbero cascarci. Mi fate questa cortesia? Dare dati sensibili, carte di credito e quant’altro a persone che fanno truffe è pericoloso. Datemi una mano per fermare queste persone. E questo è il mio primo giorno di ferie!“