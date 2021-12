Festival di Sanremo, Arisa alza la voce: Amadeus ancora sotto attacco

Arisa alza la voce dopo l’esclusione dal Festival di Sanremo 2022. La cantante accende le polemiche a Ballando con le Stelle e il conduttore Amadeus finisce di nuovo sotto attacco.

Rosalba Pippa, in arte Arisa, è una cantante italiana di fama nazionale, nata a Genova nell’82. Oggi ha 39 anni d’età, ha vinto due volte il Festival di Sanremo e adesso è anche la campionessa di Ballando con le Stelle, il talent-show per vip condotto da Milly Carlucci su Rai 1, nel quale è stata assistita dal ballerino Vito Coppola.

Dopo 10 album musicali alle spalle, la carriera di Arisa prende una piega inaspettata: la cantante è sempre più una presenza fissa in televisione e sui social, tra foto hot e confessioni piccanti, sta diventando sempre più una sex-symbol e un personaggio televisivo che piace a tutti.

Ora Arisa e Vito Coppola hanno vinto Ballando con le Stelle, facendo letteralmente impazzire la giuria e i telespettatori a casa. La sedicesima edizione del programma ha riscosso un grandissimo successo sui social, anche grazie ai baci fugaci tra Arisa e Vito, che hanno fatto viaggiare l’immaginazione dei fan.

In molti, però, si chiedono come mai Arisa non salirà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo l’anno prossimo. La cantante non è presente nella lista degli artisti in gara e anche a Ballando con le Stelle glielo hanno fatto notare. La risposta sincera di Arisa riaccende gli animi e scatena le polemiche.

Arisa parla di Sanremo, polemica a Ballando con le Stelle

È stata Selvaggia Lucarelli a chiedere ad Arisa di esprimersi sul caso Sanremo: “Quante volte hai partecipato, tredici?“, chiede l’opinionista e giudice del programma. “No, otto volte, ma io ci sarei andata anche quest’anno“, risponde Arisa. La Lucarelli insiste, la provoca e la paragona ai Jalisse, che giorni fa si erano lamentati dell’esclusione da Sanremo.

Arisa non si fa mettere in difficoltà, alza la voce e risponde sincera: “Loro ci sono stati una volta, io otto volte. Ma evidentemente la mia canzone non è piaciuta“. Tanto è bastato per accendere le polemiche e naturalmente è stato Amadeus a pagarne le spese: il direttore artistico e presentatore di Sanremo è finito sotto attacco per non aver accettato la canzone di Arisa.

Sui social moltissimi si sono scatenati contro Amadeus e in difesa di Arisa. Come mai quest’anno si è deciso di escluderla? Tutti si fanno la stessa domanda, senza risparmiare critiche e attacchi feroci contro il povero Amadeus.