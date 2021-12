Flavio Briatore di nuovo insieme ad Elisabetta Gregoraci: l’annuncio che ha spiazzato i fan

Flavio Briatore d nuovo insieme alla bella Elisabetta Gregoraci, un annuncio che ha spiazzato i fan: ecco di cosa si tratta

Una delle personalità imprenditoriali di spicco di cui gode il panorama dell’economia e nello stesso tempo dello spettacolo italiano è colui che ha dato vita al Billionaire Life. Nel corso della sua vita ha avuto accanto a sé le donne più belle del mondo fra cui Naomi Campbell e la splendida Elisabetta Gregoraci con cui ha avuto un figlio a cui è legatissimo, Nathan Falco: non ha bisogno di grosse presentazioni, stiamo parlando di Flavio Briatore. Viene definito uno degli uomini più potenti al mondo e il suo patrimonio si aggira intorno ai 50 milioni di dollari.

Un uomo di profondo spirito imprenditoriale che nella vita è riuscito a conquistare grazie alla sua forte ambizione uno dei sogni più grandi, la creazione del Billionaire Life. Egli ha cominciato facendosi notare da Achille Caproni che, vista la sua profonda dote imprenditoriale e comunicativa gli affida la holding del suo gruppo. Qualche tempo dopo, fa la conoscenza di Luciano Benetton collaborando a lungo con l’azienda Benetton facendo salire i profitti aziendali.

Appassionato di Formula 1 di cui sin da sempre appassionato, affermando che questo non è uno sport ma un business, ha commentato in maniera molto scettica l’arrivo di Jean Todt alla Ferrari affermando: “I consulenti sono figure che non servono a nessuno, se non a far perdere tempo. E poi uno con la carriera come quella di Todt non credo possa accettare un simile incarico. Il team è un mestiere complicato, non da consulenti, lo devi vivere“.

Prima di raggiungere il successo clamoroso nella sua vita, egli da ragazzino ha fatto il chierichetto rivelando in un’intervista quanto succedeva a quei tempi: “Mio padre veniva a trovarmi ogni due settimane, quando la corriera lo permetteva. Le prime volte attendeva per i colloqui assieme agli altri genitori nella grande sala predisposta per gli incontri. Solo che via via spuntavano i miei compagni ma non io. Allora domandava ai bidelli: Ma dov’è mio figlio? Chi è il suo?, Flavio, si chiama Flavio Briatore?. Ah… Briatore è di nuovo in punizione nella sala delle colonne. Se vuole vederlo deve seguire il corridoio, avanti di là…. Alla fine papà smise di aspettarmi con gli altri genitori. Ad ogni visita andava dritto nella sala delle colonne. Non c’era rischio di sbagliare: ero sempre lì”.

Flavio Briatore non ha mai smesso di progettare il suo futuro e ha deciso di aprire un ristorante insieme all’ex compagna Elisabetta Gregoraci con la quale ha un rapporto speciale, di profondo rispetto, fiducia e affetto reciproco.

La novità imprenditoriale di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore è tornato d investire in Italia con il suo nuovo brand di ristorazione chiamato Crazy Pizza insieme alla sua ex compagna Elisabetta Gregoraci dove, in una foto Instagram vengono fotografati insieme al loro unico figlio Nathan Falco.

Egli ha spiegato nel dettaglio la sua idea imprenditoriale affermando: “La mia idea è eccezionale, potentissima: in Italia non esiste niente del genere. La pizza è uno street product, di solito te la portano su tavoli spogli o non apparecchiati, te la buttano là con un servizio approssimativo, roba che non ti invoglia a rimanere nel locale. Noi abbiamo pensato di fare una pizzeria chic, branché. Serviamo ottime pizze, in un posto elegante, con un servizio impeccabile. La pizza è un prodotto importante, ma è presentato in modo cheap, noi gli abbiamo creato intorno un environment diverso”.

Sui prezzi aggiunge che verranno rimodulati in base agli standard proposti aggungendo: “ certo non occorrerà svaligiare una banca“.