La riconoscete questa bambina? Oggi è la regina della musica italiana: ecco di chi si tratta

Riuscite a riconoscere chi è questa bambina accanto all’albero di Natale nella foto? Oggi è diventata una cantante famosissima, regina della musica italiana. Ecco di chi si tratta.

Avete capito chi è questa bimba in piedi vicino all’albero di Natale in questa vecchia foto di famiglia? Oggi quella bambina è cresciuta fino a diventare una cantante pop famosissima, probabilmente la regina della musica italiana. Eccovi dunque qualche piccolo indizio per scoprire di chi si tratta.

Con 8 album musicali pubblicati in carriera, la cantante di cui stiamo parlando è certamente una delle più famose ed apprezzate nel nostro Paese. Nel 2021 è uscita anche una raccolta musicale con i suoi migliori successi ed è arrivata quarta nelle classifiche italiane dei dischi più venduti.

La sua carriera, però, è cominciata con i talent-show. Da ragazzina ha partecipato a molti concorsi canori, risultando subito un talento. Nel 2003, quando lei ha ancora solo 19 anni, vince il Superstar Tour e ottiene così un contratto discografico con l’etichetta Universal, che le spalanca le porte verso il successo nazionale.

Diventa finalmente famosa in tutta Italia grazie alla sua musica nel 2010, quando vince la nona edizione del talent-show “Amici di Maria De Filippi“. Spesso, però, si è parlato di lei anche a causa della sua vita privata: è stata fidanzata con il ballerino Stefano De Martino e con il calciatore Fabio Borriello, famoso per aver vinto il reality show “Campioni – Il sogno” con la squadra del Cervia.

La bambina in foto è Emma Marrone da piccola

Proprio così. Se non lo avevate già capito, è Emma Marrone da piccola la bambina nelle foto. Nata a Firenze ma con chiare origini salentine, oggi ha 37 anni d’età e da circa un decennio la sua è una delle voci più ascoltate del panorama musicale nostrano. Il suo è un timbro vocale ben riconoscibile, che la avvicina molto anche alla musica rock.

È stata la stessa Emma Marrone a pubblicare su Instagram quella fotografia di lei da piccola, scrivendo: “La gioia di Natale. Farsi regalare cicciobello e costringere tua madre a vestirti come lui. Ho sempre avuto un certo stile!“. Sono passati ormai molti anni da quello scatto, ma a guardarla bene la somiglianza è evidente.

Sarà un Natale speciale per Emma Marrone, perché al termine delle festività dovrà prepararsi al grande evento del nuovo anno: il Festival di Sanremo 2022. Emma Marrone sarà tra le concorrenti in gara quest’anno con il brano “Ogni volta è così“.