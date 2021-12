Mara Venier ammutolisce l’ospite in diretta: ecco cos’è successo a “Domenica In”

Mara Venier ammutolisce un ospite in diretta televisiva del suo programma Domenica In: ecco cosa è accaduto

Una delle personalità più belle e forti di cui gode la televisione italiana è una donna piena di qualità soprattutto professionali che ha conquistato il suo pubblico grazie al suo programma trentennale, Domenica In: stiamo parlando della splendida Mara Venier. Oggi, Domenica In è diventata una delle trasmissioni più seguite dal pubblico italiano che apprezza la genuinità della conduttrice, le interviste, i momenti simpatici e anche gli eventuali scontri che si possono venire a creare. La donna è legata a Nicola Carraro con cui condivide un amore forte, duraturo e passionale.

La bella Mara Venier oggi è uno dei punti fermi di cui gode la Rai che la considera il pupillo della domenica. Ella viene definita la “Zia della Domenica” proprio per via del suo splendido programma che, con il tempo, è riuscita a conquistare i vertici Rai e il pubblico a casa che la adora con la sua splendida verve che la contraddistingue dal resto. Prima di approdare come conduttrice ella, si è trasferita Roma con il suo primo marito e ha cominciato la carriera d’attrice, recitando in diversi film di un certo spessore fra cui possiamo ricordare Diario di un italiano di Sergio Capogna, tratto dalla novella Wanda di Vasco Pratolini e Zappatore affiancando Mario Merola nel 1980.

Negli anni Ottanta continuano le sue esperienze cinematografiche al fianco del suo ex compagno, re delle commedia all’italiana, Jerry Calà. Egli in una intervista recente l’ha definita la donna più importante della sua vita, oggi vanno molto d’accordo e vige un rapporto di stima, fiducia e affetto reciproco ma in tempi passati, l’uomo avrebbe tradito Mara in diverse occasioni, anche al loro matrimonio.

Dopo l’esperienza con Jerry Calà, ella è stata legata a Renzo Arbore in una relazione molto profonda e forte tanto che ella in una intervista ha confessato: ““Un giorno, mentre eravamo in cucina, mi ha guardata: avevo dei jeans, una maglietta, ero scalza e con i capelli raccolti. Mi ha detto: ‘Tu devi fare Domenica In così, mostrandoti come sei nella quotidianità. Se ci riesci è fatta’. È stato il suo unico consiglio. Penso che lavorare a Domenica In abbia influito anche nella fine di un amore. Sono errori che non ripeterei più” e su Arbore ha dichiarato: “Ci siamo amati lasciandoci. Ancora oggi è chiaro che è un amore diverso, un legame molto forte. Io so che lui c’è nella mia vita e lui sa che io ci sono per lui”.

Nella puntata di Domenica In del 19 Dicembre 2021 ci sono stati momenti di tensione tra la padrona di casa e una delle concorrenti di Ballando con le stelle, Sabrina Salerno.

Momenti di tensione tra Sabrina Salerno e Mara Venier

Nella scorsa puntata di Domenica 19 Dicembre a Domenica In si sono verificati dei momenti di alta tensione tra la padrona di casa Nara Venier e Sabrina Salerno, una delle concorrenti di Ballando con le stelle, show condotto da Milly Carlucci.

Mara ha tentato di dare il giusto spazio alla vincitrice del programma, Arisa, ma Sabrina Salerno ha cercato con insistenza la parola per raccontare la sua esperienza nel programma.

La conduttrice ha cercato di mantenere la calma ma con tono ironico ma fermo ha sbottato: “Sì ma siccome Arisa non ha aperto bocca, io volevo sentirla. Hai capito? Amore, tranquilla. Se non ti dispiace eh, se poi ti dispiace io non coinvolgo più nessuno e fate voi”.