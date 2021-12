Royal Family, la regina Elisabetta fermata dal Covid: costretta ad una decisione drastica

La Regina Elisabetta II costretta a prendere una drastica decisione a nome di tutta la Royal Family del Regno Unito. Tutto al fine di scongiurare il rischio Covid19 e la nuova variante Omicron.

Il Covid19 ferma anche la Regina Elisabetta II e tutta la Royal Family britannica. La nuova variante omicron del virus impazza anche nel Regno Unito e rovina i piani di Natale di milioni di cittadini inglesi che si stavano preparando alle festività natalizie 2021. E le notizie che arrivano dai tabloid d’oltremanica sono sconcertanti.

La Regina Elisabetta II ha ormai raggiunto i 95 anni d’età. Seduta sul trono del Regno Unito dal 1953, è in carica ormai da 68 anni, il che ne fa la sovrana più longeva della storia della monarchia inglese. La sua età avanzata, però, inizia a spaventare i medici di corte che negli ultimi mesi sono diventati sempre più severi.

Già da un po’ di tempo la Regina ha ridotto i suoi impegni istituzionali e qualche tempo fa è diventata di dominio pubblico la notizia che i suoi medici le hanno persino vietato di sorseggiare il tradizionale cocktail che la Regina beve da anni ogni sera, dopo i pasti. In molti sono preoccupati per le condizioni di salute, anche se lei sembra ancora in forma.

Intanto, si avvicinano le feste di Natale e qualche giorno fa era stata annunciata l’intenzione della Regina di celebrare il consueto pranzo di famiglia insieme a tutta la Royal Family: oltre 50 invitati tra figli, cugini, nipoti e parenti vari, tutti riuniti – come da tradizione – nel principesco castello di Windsor.

Rischio Covid: la Royal Family annulla il pranzo di Natale

La notizia del pranzo di Natale aveva innescato non poche polemiche, anche perché il resto del Paese è chiamato a rispettare le nuove regole stringenti imposte dal premier Boris Johnson. E alla fine anche la Regina ha dovuto cedere di fronte alle critiche: il pranzo di Natale è stato annullato e non si terrà neanche quest’anno.

Anche la Regina Elisabetta fermata dal Covid, dunque, anche se non del tutto. Se il pranzo di Natale è stato annullato, infatti, la Regina terrà comunque un pranzo intimo con suo figlio Carlo, erede al trono del Regno Unito, e sua moglie Camilla, gli unici che potranno avvicinarsi a lei nei prossimi giorni.

Con ogni probabilità verrà annullato anche il tradizionale “royal walkabout”, che ogni anno la vede incontrare i bambini ai cancelli di Buckingham Palace. Dovrebbe invece essere confermata la sua presenza alla Chiesa di St. Mary Magdalene per la messa del 25 dicembre.