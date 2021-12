Tommaso Zorzi, i ladri gli entrano in casa: ecco come sta l’influencer

L’ex vincitore del Gf Vip Tommaso Zorzi ha dovuto affrontare un brutto episodio, i ladri gli sono entrati in casa: ecco i dettagli della vicenda e cosa è successo

E’ diventato con il tempo uno dei volti più apprezzati dal pubblico italiano soprattutto grazie alla sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip dove si è aggiudicato la vittoria della scorsa edizione. Nel corso del tempo è riuscito ad arrivare ai cuori degli italiani grazie alla sua semplicità, al suo modo di fare sempre solare e simpatico e alle sue splendide imitazioni proprio all’interno della casa (possiamo ricordare l’imitazione di Selvaggia Roma durante il Gf). Nella casa aveva costruito un rapporto splendido con il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, oggi però i due si sono allontanati per motivi non ancora del tutto svelati: stiamo parlando di Tommaso Zorzi.

Dopo il successo ottenuto grazie alla vittoria del Grande Fratello Vip, egli è stato scelto come opinionista del programma L’Isola dei famosi, insieme ad Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi ottenendo un buon riscontro e riuscendo, anche in quella occasione, a conquistare il pubblico con la sua schiettezza e semplicità. Prima di approdare in televisione ed essere il personaggio che tutti oggi conoscono, egli ha vissuto a Londra conseguendo una laurea triennale in Economia e nel 2016 ha deciso, una volta terminata gli studi di tornare a Milano.

Proprio tornato da Milano, decide di avviare una start up lanciando un app legata alla moda e successivamente anche agli accessori chiamata FashTime e AristoPop. Oltre il suo enorme spirito imprenditoriale, tutti lo abbiamo cominciato ad apprezzare grazie al programma su Mtv #Riccanza, dove ha partecipato tutte le edizioni del programma e allo spin-off #Riccanza Deluxe. Terminata quella esperienza ne ha cominciato tante altre di enorme successo fra cui ricordiamo Pechino Express, Dance Dance Dance, e il pre show de La pupa e il secchione ADORO! con l’amica e collega Giulia Salemi, oggi compagna dell’ex velino Pierpaolo Petrelli.

A differenza di molti colleghi e personaggi noto, egli rifiuta le sponsorizzazioni su Instagram rivelando il motivo: “Forse sono uno stupido perché è un modo facile per guadagnare, ma la verità è che non ne ho bisogno”.

Nonostante le sue ambizioni e il suo essere in gamba, molti lo definiscono “figlio di papà” termine che, secondo il ragazzo, non gli si addice affatto rivelando: “In Italia vige ancora la credenza popolare che se ce la fai è perché sei un figlio di papà, se non ce la fai è perché non hai gli agganci giusti. Io voglio sfatare questo mito”.

Purtroppo mentre il caro Tommaso era in vacanza alcuni ladri hanno pensato bene di svaligiare la casa dell’ex gieffino portandosi via abiti e collezione di borse costose.

Tommaso Zorzi e il furto subito a Milano

Il caro Tommaso Zorzi è stato vittima di un furto all’interno della sua casa dove, topi di appartamento avrebbe svaligiato la casa dell’ex gieffino portandosi via capi d’abbigliamento e accessori di grandi marchi della moda, tra cui la sua collezione di borse.

Egli, in un lungo post su Instagram ha dichiarato: “Purtroppo ho subito un furto nel mio appartamento di Milano. Fortunatamente noi stiamo tutti bene. Ringrazio le forze dell’ordine per l’intervento tempestivo e il lavoro che stanno svolgendo in questo momento. A presto, Tommy”.

Ha aggiunto nella caption: “Avevo appena finito di dire che stava andando tutto da Dio”.