Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli è pronta all’addio: l’indiscrezione che spaventa Milly Carlucci

Giurata di Ballando con le Stelle dal 2016, Selvaggia Lucarelli sembra pronta a dire addio al programma dopo l’anno difficile che l’ha vista protagonista.

Selvaggia Lucarelli è una giornalista ed un’opinionista di Civitavecchia classe 1974. Dopo il diploma al Liceo Classico, si trasferisce a Roma per frequentare il Conservatorio teatrale ed inizia a prendere parte ad alcuni spettacoli teatrali dimostrando, però, ottime doti da autrice. Si avvicina, così, al mondo del giornalismo ed apre il suo primo blog Stanza Selvaggia dove è autrice di articoli che fanno parlare.

Inizia importanti collaborazioni con Il Fatto Quotidiano, Tempo, Libero, Rolling Stone e Domani, ma la troviamo anche sul piccolo schermo come giurata di Ballando con le Stelle dal 2016. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata con Max Giusti e Morgan, mentre è stata sposata dal 2004 al 2007 con Laerte Pappalardo che l’ha resa madre di Leon (2005). Dal 2016 è al fianco di Lorenzo Biagiarelli, classe 1990.

Selvaggia Lucarelli dice addio a Ballando con le Stelle?

Non è certo un mistero il fatto che Selvaggia Lucarelli sia spesso al centro di molte polemiche. Durante questa edizione di Ballando con le Stelle è stata protagonista di una lite con Morgan e di discussioni con Mietta tanto che la nota giornalista sembra essere pronta a dire addio alla trasmissione che la accoglie dal 2016, a seguito di alcune incomprensioni inaspettate. Il cosiddetto fuoco amico, come lei stessa lo definisce.

Ballando con le Stelle è giunto alla conclusione lo scorso sabato e la Lucarelli ha salutato la trasmissione con un lungo post su Instagram dove scrive: “Non è stata un’edizione semplice, ma è stata un’edizione istruttiva sul piano umano e professionale. E sicuramente è stata l’edizione in cui ho avuto più affetto dal pubblico, che anche non ‘non detto’ e nei miei passi indietro per non compromettere una situazione potenzialmente dannosa per tutti, mi ha capita meglio di quanto pensassi”.

Ad attirare l’attenzione è stato il fatto che Selvaggia non abbia avuto neanche una parola di ringraziamento nei confronti di Milly Carlucci. Solo frecciatine fino all’affondo finale: “Quest’anno mi sembrava di giocare a Risiko con un carro armato e ho schivato l’armata fascista, le paillettes, il fuoco amico e il cantante (automascherato)”.

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Ballando con le Stelle

Selvaggia Lucarelli è in grado di difendersi da sola, come ha sempre fatto. Tuttavia, in questi momenti sperava di trovare una parola di conforto da parte di Milly Carlucci e della redazione di Ballando con le Stelle in generale. Così non è stato e sembra che la giornalista sia pronta per dare l’addio al programma.

Per il momento si tratta ancora di rumors, non ci resta altro che aspettare e vedere se vi saranno dei chiarimenti tra le parti o se quello della Lucarelli sarà l’addio definitivo dopo cinque anni come giurata.