Carlo Conti è pronto a lanciare un nuovo programma: ecco di che si tratta

Manca poco e Carlo Conti è pronto a tornare sul piccolo schermo con un nuovo ed innovativo programma: di cosa si tratta?

Carlo Conti è un conduttore televisivo di Firenze classe 1961. Ha vissuto un’infanzia difficile poiché il padre è morto a causa di un tumore ai polmoni quando lui aveva appena 18 mesi. Un volto molto amato del piccolo schermo anche se ha iniziato come conduttore radiofonico fino ad arrivare in tv: dapprima nella tv locale toscana, poi in quella nazionale.

Lo troviamo a capo di Telethon dal 1992 al 2013, a Giochi senza Frontiere nel 1993. E’ il volto di Miss Italia e di Miss Italia nel mondo fino al 2006 e de I Raccomandati fino al 2008. Tiene compagnia agli italiani l’ultimo giorno dell’anno con L’anno che verrà ed è a capo de I migliori anni e di Tale e quale show, tutti programmi molto amati dagli italiani. Inoltre, è stato il direttore artistico ed il conduttore del Festival di Sanremo nel 2015, 2016 e 2017. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato a lungo fidanzato con Roberta Morise, mentre dal 2012 è sposato con Francesca Vaccaro che l’ha reso padre di Matteo (2014).

Carlo Conti ed il nuovo programma: di cosa si tratta?

Carlo Conti è uno dei volti più amati del piccolo schermo. Qualunque cosa faccia, il successo è assicurato. Lo sa bene la Rai che gli affida sempre più programmi televisivi. Dopo Tale e Quale Show è pronto per tornare protagonista con un nuovo programma nella primavera del 2022 su Rai1.

Carlo Conti e la sua squadra sono già al lavoro per un programma che ha tutti i presupposti per avere un ottimo riscontro. Un lavoro costante insieme alla società di produzione Palomar (famosa per aver realizzato Il Commissario Montalbano) ed i rumors parlano di un talent basato sulla realizzazione di cover di band musicali sia italiane che internazionali.

Una gara tra persone di talento che si sfideranno sulle note di brani celebri del nostro paese e non solo. Attenzione, però, non si tratta di imitazioni come in Tale e Quale Show, ma in questo caso le band daranno la loro versione delle famose canzoni ed, ovviamente, a decidere ci sarà una giuria che ancora, però, non sappiamo da chi sarà composta.

Carlo Conti ed i programmi che conduce: quali torneranno?

Per quanto riguarda gli altri programmi che vedono Carlo Conti protagonista sicuramente tornerà in onda Tale e Quale Show, mentre invece non è ancora il momento per il ritorno de I Migliori Anni sul piccolo schermo.

Non tornerà neppure La Corrida, show molto amato che ha subito uno stop durante il lockdown e neanche Top 10, il programma che lo ha visto protagonista nelle ultime stagioni tv e che si basava, appunto, sulle classifiche.