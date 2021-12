Gerry Scotti, triste risveglio per lo showman: nessuno si aspettava una notizia del genere

Gerry Scotti e la notizia che cambia tutto, nessuno si aspettava una cosa del genere: ecco di cosa si tratta

Uno dei conduttori più importanti della conduzione italiana che, con la sua simpatia, professionalità e ironia ha conquistato milioni di telespettatori è lui, il fantastico Gerry Scotti. Tra i suoi programmi più famosi che possiamo citare e che gli attribuiscono una notorietà molto grande vi sono Caduta Libera, il tg satirico Striscia la notizia al fianco della collega e simpatica Michelle Hunziker, Chi vuol essere milionario?, Tu si que vales e ancora negli anni 2000, Passaparola, storico programma che ha dato vita alla carriera di tante protagoniste, oggi, del mondo dello spettacolo fra cui Silvia Toffanin, Alessia Mancini e Ilary Blasi.

Il suo esordio non è avvenuto direttamente in televisione in qualità di conduttore, bensì ha dimostrato la sua capacità professionale grazie alla conduzione in radio di alcune rubriche. In particolare a Radio Hinterland Milano2, per poi passare a fine anni Settanta a Radio Milano International con la famosa rubrica de Il mercatino delle pulci, dove alcuni soggetti potevano acquisire e rivendere determinati oggetti. Qualche anno più tardi, Claudio Cecchetto, vista la professionalità di Gerry gli propone di diventare la prima voce di Radio Deejay rinunciando ad una grossa proposta estera.

Egli, ha sempre raccontato come hanno reagito i suoi genitori alla sua scelta di lavorare nel mondo dello spettacolo affermando: “Avevo un ottimo stipendio, un sacco di benefit, persino il dentista pagato. Così, quando dissi a casa che volevo darmi allo spettacolo, per poco a mia mamma non prendeva un coccolone”.

La sua carriera è stata sin da subito costellata di grandi successi e questo lo ha portato davvero lontano, soprattutto grazie alla conduzione di tanti e numerosi quiz televisivi. Per il 44% degli italiani, Gerry è considerato l’erede ufficiale di Mike Bongiorno, maestro dei quiz televisivi, oggetto di studio anche di Umberto Eco nel suo libro Fenomenologia di Mike Bongiorno e, secondo il pubblico, egli può essere definito erede per la sua estrema capacità di conduzione e di reagire immediatamente a qualche evenienza che potrebbe capitare in diretta.

Come altri personaggi dello spettacolo, Gerry ha raccontato il dramma del Covid-19 affermando: “Sono arrivato alle 36 ore con il casco a ossigeno. Se non ci fossero stati miglioramenti, restava il passo dopo, essere intubati. Mi sono detto: no, devo farcela, devo guarire perché tra un mese nasce mia nipote e io ci voglio essere. Ce l’ho fatta”.

Il conduttore, nonostante il successo e la professionalità si è trovato ad affrontare una situazione molto particolare.

Gerry e la novità da affrontare

Nonostante la sua enorme professionalità e il successo delle sue trasmissioni, nella giornata di Domenica 19 Dicembre si è trovato a fare i conti con la concorrenza e soprattutto con lo share.

Caduta Libera ha raggiunto 3.087.000 spettatori ,15.7% di share contro gli ascolti della concorrenza, L’eredità raggiungendo e superando la trasmissione di Scotti con 4.242.000 spettatori e il 21.3% di share.