Mara Venier, il messaggio straziante della conduttrice: “È andata via…”

Mara Venier e il messaggio straziante della conduttrice che ha lasciato senza parole i fan: ecco le sue parole

Una delle conduttrici più importanti e che con i suoi programmi ottiene un buonissimo riscontro tanto che si può considerare uno dei pilastri della rete Rai è Mara Venier. Il suo programma Domenica In è una fortuna che da trent’anni accompagna i telespettatori in un bellissimo viaggio chiamato comunicazione, divertimento e attualità. Ella, con la sua personalità ha conquistato i cuori di milioni di telespettatori e nella vita oltre occuparsi di conduzione in maniera eccelsa, una parte della sua carriera l’ha dedicata anche alla recitazione.

Una donna con grande stile e professionalità che ha deciso di lasciare la sua terra natia, Venezia, per seguire il suo primo marito a Roma in cerca di crescita professionale dal punto di vista artistico. Anch’ella inizialmente, decide di intraprendere la strada della recitazione venendo scelta per alcuni pellicole cinematografiche di grande importanza fra cui Diario di un italiano di Sergio Capogna, tratto dalla novella Wanda di Vasco Pratolini, Zappatore con Mario Merola e molte commedie all’italiana al fianco di Jerry Calà, suo compagno dell’epoca.

Ella conosce Nanny Loy, regista di Testa e croce, pellicola dove ottiene un ruolo, che nota in lei una caratteristica in più che poteva essere sfruttata soprattutto nell’ambito della conduzione tanto che, le propone alcune candid camera insieme a Fiorello, allora semisconosciuto. Successivamente, vista la grande dote artistica di Mara, viene proposta alla trasmissione Domenica In per affiancare Luca Giurato ottenendo un ottimo riscontro. Il grande successo, porta l’allora direttore Rai a proporre a Mara una conduzione da solista, così che comincia la scalata verso il successo e soprattutto viene definita “la Zia della domenica”.

Ella è legata a Nicola Carraro, produttore cinematografico, che nel corso della vita le ha restituito l’amore, la passione e la sicurezza persa nel corso del tempo. In una intervista ella ha confessato: “Mi ha salvata da quella sensazione di incompletezza che mi faceva soffrire”.

Mara nella sua trasmissione è visibilmente emozionata e commossa per un avvenimento successo.

Mara commossa durante Domenica In

Un ospite speciale quello avuto nella trasmissione Domenica In, una persona, un cantante che ha cambiato la storia della musica e conosce molto bene Mara: stiamo parlando di Zucchero.

Il cantante ha mostrato a Mara delle foto di Venezia, la città che porta nel cuore e la conduttrice è apparsa al pubblico visibilmente emozionata scrivendo in un post Instagram: “Ieri dopo aver visto la mia Venezia nel filmato di @zuccherosugar mi sono commossa…manco da 7 anni …da quando la mia mamma è andata via ……e i ricordi ieri mi hanno tolto il respiro….❤️grazie Adelmo per aver capito”.