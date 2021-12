Mediaset, Barbara D’Urso è stata sostituita: ecco il motivo dell’improvviso cambiamento

Barbara D’Urso è stata sostituita nella sua famosa trasmissione: ecco i motivi di tale cambiamento, i dettagli della vicenda

Una delle conduttrici che è molto amata dagli italiani per la sua bellezza, semplicità e ironia è colei che ha cambiato il modo di fare televisione con i suoi programmi che spesso, prima di un cambiamento proposto da Pier Silvio Berlusconi, trattavano argomenti prevalentemente di gossip e il cosiddetto “trash” mediatico a cui il capo dell’azienda Pier Silvio ha voluto mettere fine ponendo dei grossi cambiamenti: stiamo parlando di Barbara D’Urso. Le sue frasi più celebri che hanno divertito moltissimo gli italiani sono state “Saluteme a sorete” e “Con il cuore”.

All’età di diciotto anni, decide di lasciare la sua bella Napoli, per trasferirsi a Milano e cercare un po’ di fortuna soprattutto nel mondo dello spettacolo. Inizialmente la donna voleva dedicarsi ala moda, diventando modella, ma questo non è stato possibile per via dell’altezza. Ma nel 1977 arriva la svolta, quando ella viene scelta nel programma Goal accanto a Diego Abatantuono, Teo Teocoli, Giorgio Porcaro e Massimo Boldi e lavorando come annunciatrice televisiva e valletta al fianco di Claudio Lippi con il nome di “Barbara” poiché Carmela era un nome prevalentemente del sud che non piaceva ai vertici di TeleMilano.

Nel 1982 conduce due programmi che le danno enorme popolarità ossia Forte fortissimo e Fresco fresco e non solo, ella si dedica anche alla carriera da attrice recitando in una fiction molto seguita e di successo ossia La Dottoressa Giò, dove interpretava il ruolo della protagonista, una ginecologa di un ospedale pubblico.

In diverse interviste ella ha rivelato di avere una profonda paura di volare in aereo, chiamata in gergo tecnico aerofobia tanto che ha confessato: “pur di evitare l’aereo, viaggerei in cammello. Mi imbottisco di tranquillanti e mi siedo nella cabina di pilotaggio, accanto al comandante: così ho l’impressione di poter controllare le operazioni di volo”.

Nonostante le sue trasmissioni di successo come Pomeriggio Cinque e Live- Non è La D’Urso, pare che il suo volto non accompagnerà più gli italiani.

Il cambiamento della trasmissione condotta da Barbarella

I riflettori si sono accesi nello studio di Pomeriggio Cinque ma a condurre non vi era la solita Barbara D’Urso con la sua bellezza e professionalità bensì un altro volto, quello di Simona Branchetti, chiamata oggi ad orchestrare il nuovo spazio che un tempo era il regno della donna.

Proprio la giornalista qualche giorno fa ha rivelato: “Non so ancora. Ma immagino che, visto il mio profilo professionale, ci sarà più spazio per l’attualità e la cronaca, pur con la leggerezza del pomeriggio televisivo”.

Ma per i fan della bella Barbarella non c’è da preoccuparsi, il passaggio è breve e la donna tornerà a tener compagnia i fan dal 17 gennaio; questo cambiamento riguarda solamente le festività natalizie.