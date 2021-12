Romina Power scarica definitivamente Al Bano: “Io non ho accettato”

Romina Power torna a parlare di Albano ma stavolta non ci sono buone notizie. La cantante americana scarica definitivamente il suo ex marito con un messaggio su Instagram dai toni molto accesi.

Romina Power è una cantante e attrice americana nata a Los Angeles, famosissima in Italia per essere stata la moglie e compagna del cantante Al Bano, con il quale è stata sposata per quasi trent’anni dal 1970 al 1999: alla separazione giudiziaria è seguita anche una lunghissima separazione artistica, interrotta dopo ben sedici anni.

Albano e Romina sono stati per molti anni un vero e proprio duo musicale, capace di raggiungere una grandissima notorietà non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. La coppia è amatissima in Russia e in Est Europa e negli anni ha venduto milioni di dischi praticamente in tutta Europa.

Dal matrimonio tra Romina Power e Albano Carrisi sono nati anche quattro figli: Ylenia, scomparsa nel ’93, Yari, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. Dopo la separazione, però, si è assistiti ad un graduale ritiro dalle scene musicali e televisive da parte della cantante statunitense, che è durato quasi vent’anni fino al 2013.

A distanza di 16 anni dalla loro ultima esibizione a Rio de Janeiro in Brasile, Romina Power e Albano sono tornati a cantare insieme fino a ricostituire la celebre coppia degli anni ’70 e ’80: Al Bano e Romina sono stati anche ospiti a Sanremo e ad Amici di Maria De Filippi, ma adesso si torna a parlare di rottura. Ecco che cosa è successo.

Romina Power tuona: “Avrebbero dato la colpa a me”

Romina Power scarica definitivamente Albano e lo fa pubblicamente, su Instagram, con un messaggio dai toni accesi che lascia poco spazio alle interpretazioni. La cantante ha pubblicato un’immagine che la vedrebbe pronta a tornare sul palco con l’ex marito all’Hard Rock Live at Etess Arena, ad Atlantic City negli Stati Uniti d’America.

Peccato, però, che Romina Power non abbia mai accettato tale invito e non sarà presente al concerto. La cantante ci ha tenuto a fare chiarezza: “Io non ho accettato“, scrive, “purtroppo nel nostro mestiere capita anche questo. Avrebbero continuato così e poi avrebbero dato la colpa a me per il fatto di non esserci“.

“Il concerto è di Albano da solo“, sentenzia la Power, che così ha avvertito i suoi followers che non sarà presente al concerto previsto in USA per il prossimo 12 marzo 2022. Chi sperava di rivederli insieme, dunque, resterà deluso.