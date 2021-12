Samantha De Grenet ricoverata in ospedale: ecco come sta dopo l’operazione

Samantha De Grenet si trova in ospedale a seguito di un’operazione che la vedrà costretta a fermarsi per un po’ di tempo: come sta ora la showgirl?

Samantha De Grenet è una conduttrice televisiva ed una showgirl di Roma classe 1970. Figlia di Mario e di Gabriella, viene scoperta a 14 anni da Riccardo Gay e vince il concorso Fotomodella dell’anno che, però, non può esserle concesso poiché non ha ancora 15 anni e le viene assegnato un premio speciale della giuria. Si affaccia nel mondo della moda e della tv. L’esperienza che la consacra è quella della conduzione del programma Tappeto Volante al fianco di Luciano Rispoli.

Lavora per la Rai e per Mediaset. Nel 2004 è tra i concorrenti de La Talpa, mentre nel 2017 tra quelli dell‘Isola dei Famosi. Nel 2020 entra nella casa più spiata d’Italia per prendere parte al Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata sposata con Pierfrancesco Micara e fidanzata con Leonardo Pieraccioni, Filippo Inzaghi ed Alessandro Benetton. Dal 2005 al 2006 è stata sposata con Luca Barbato che l’ha resa madre di Brando (2006) e con cui si è risposata nel 2015.

Come sta Samantha De Grenet dopo l’operazione?

Come sappiamo, Samantha De Grenet è tornata in sala operatoria a seguito di una lesione al menisco che le creava molti problemi. Un’operazione che non è stato possibile posticipare, altrimenti avrebbe creato diversi problemi alla showgirl.

Così ha tenuto fede agli impegni lavorativi e poi è andata subito in ospedale dando la priorità alla sua salute. Dopo l’operazione, la showgirl ha voluto tranquillizzare i suoi fan con un video divertente dove la colonna sonora scelta è stata la canzone Ops I did it again di Britney Spears. La vediamo sul letto dell’ospedale, con la gamba ingessata, ma comunque sempre bella.

“…e anche questa è fatta!!!… Un bacino a tutti e grazie per tutti i messaggi che delicatamente mi avete mandato privatamente…Ora starò buona per un po’ e avrò una bella scusa per farmi coccolare” scrive la De Grenet che ringrazia anche il Dottor Stefano Lovati che si è preso cura di lei e che, oltre un caro amico, è anche un professionista straordinario insieme alla sua equipe.

Samantha De Grenet dopo l’operazione: i messaggi degli amici

Sono molti i messaggi di sostegno che Samantha De Grenet ha ricevuto da parte di colleghe ed amiche del mondo dello spettacolo come Justine Mattera, Alessia Ventura, Antonella Mosetti, Sabrina Ghio, Carolina Marconi, Natasha Stefanenko, Patrizia Pellegrino ma anche da colleghi come Nek e Vittorio Brumotti.

Filippo Nardi ha commentato con un “Tutto bene spero” a cui la De Grenet ha risposto con: “Si amico mio…ora solo un po’ di pazienza e tanta fisioterapia”.