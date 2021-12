Serena Bortone, il dolore per l’improvvisa scomparsa: “Ci ha lasciato precocemente…”

Difficile superare una morte, soprattutto se arriva in modo improvviso e precoce, lo sa bene Serena Bortone che ha condiviso con i suoi follower il suo dolore.

Serena Bortone è una giornalista ed una conduttrice televisiva di Roma classe 1970. Inizia a lavorare il giovane età presso la redazione del famoso programma Alla ricerca dell’Arca a cui seguono le esperienze in Avanzi ed in Ultimo Minuto. Nel 1994 diventa il volto di Mi Manda Lubrano e poi di Mi Manda Raitre.

Nel 2016 scrive e conduce Tutti Salvi per Amore, mentre dal 2017 al 2020 la troviamo al timone di Agorà. Nel 2021 tiene compagnia agli italiani con il programma Oggi è un Altro Giorno. Per quanto riguarda la sua vita privata non è né sposata e né mamma di figli, al momento risulta essere single ed afferma di amare troppo la sua indipendenza per poter decidere di sposarsi.

Serena Bortone e l’addio improvviso all’amico

Serena Bortone è uno dei volti più amati del piccolo schermo, soprattutto ultimamente. Ed è molto attiva anche sui social network dove cerca di rendere partecipi i suoi fan con la sua quotidianità ed i suoi pensieri.

Proprio a tal proposito, ha condiviso un momento di riflessione a seguito della lettura di un libro molto importante per lei: “In questi giorni di relax ho ritrovato la raccolta di racconti di un mio adorato amico, Andrea Bolognini, pubblicato postumo dalla sua straordinaria metà, Roberta Cantele. Un tributo doveroso a un uomo integro, colto, cresciuto con le migliori teste di questo paese – in primo luogo con lo zio Mauro Bolognini, di cui fu aiuto al cinema e prosecutore della memoria”.

Purtroppo, però, la tristezza ha preso il sopravvento con la Bortone che rivela: “Andrea ci ha lasciato precocemente un anno e mezzo fa, un dolore che brucerà per sempre. Ma leggendo i suoi delicati e intensi affreschi di quotidianità pare di sentire la sua anima dolce e attenta ancora con noi”.

Serena Bortone si ferma con Oggi è un altro giorno

Serena Bortone è a capo di Oggi è un altro giorno ed è molto amata dal pubblico poiché la sua trasmissione permette di conoscere meglio i personaggi del mondo dello spettacolo. A breve però sarà costretta a fermarsi.

Il programma, infatti, andrà in pausa per le vacanze natalizie, ma poi nel 2022 tornerà poiché è ancora nel palinsesto della Rai e porterà con sé molte novità a partire dagli ospiti che ne prenderanno parte.